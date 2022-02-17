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109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」、乘客尻下巴制伏

記者崔子柔／綜合報導

美國航空（American Airlines）14日一架從洛杉磯飛往華盛頓的班機上，一名乘客行為怪異，拿塑膠刀威脅空服員，甚至想打開機艙門，幸好最後空服員和乘客聯手將他壓制，該乘客最後在機場被FBI幹員逮捕。

根據《環球新聞》報導，失控乘客是50歲的里瓦斯（Juan Remberto Rivas），他身高190公分、體重109公斤，身材相當壯碩，他走到駕駛艙後，亮出手中的塑膠刀示威，甚至抓起一瓶香檳試圖將櫃子上的瓶子打破，還將服務推車朝空服員踢去。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲眾人協力壓制住里瓦斯。（圖／翻攝自推特）

里瓦斯接著先用一隻手拉動機艙門把手，再試圖用兩隻手拉，空服員眼看情況不對，隨手拿起一個咖啡壺向他頭部砸去，另有3名乘客也隨即上前協助將里瓦斯制伏。

其中一名乘客身分是警員，他將里瓦斯從機艙門邊拖走，另名乘客一拳尻向里瓦斯下巴，還有一名乘客則抓住里瓦斯的脖子，將他壓到地板上，眾人協助用束帶和膠帶將他制伏。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲探員上機逮捕里瓦斯。（圖／翻攝自推特）

該班機迫降在密蘇里州堪薩斯城機場，FBI幹員則在機場等待，以攻擊和恐嚇空服員罪名將里瓦斯逮捕。

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