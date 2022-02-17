台灣最快3月動態清零、6月類流感化　專家曝1前提

記者黃翊婷／綜合報導

國內疫情趨緩，指揮中心擬鬆綁入境檢疫期，由14天居家檢疫縮短為10天。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙16日提到，全球確診人數達4.1億，超過580萬人死亡，而台灣的本土疫情正在趨緩，若每週確診數能控制在350例以下，有望達到Omicron防疫第一階段的重症清零，再搭配打疫苗等防疫措施，最快今年6月就能進入「類流感化」階段，到時邊境解封，也不必再居家隔離或是進行高強度的匡列疫調。

▲台灣疫情最快3月動態清零、6月類流感化。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

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台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙16日在線上舉行記者會，他表示，目前全球確診人數達到4億1167萬，死亡人數超過580萬，但隨著疫情輕症化，甚至是趨向無症狀，各國的通報積極度也隨之明顯下降，他擔心可能還有許多隱藏在社區的個案，這部分仍需要持續關注。

而國內疫情部分，陳秀熙提到，從1月2日到2月12日台灣累計已有696例本土個案、1737例境外移入個案，但在疫苗保護力提高、民眾戴口罩及勤洗手等措施下，本土確診數正在持續下降，若未來每週確診數可控制在350例以下，就有可能達到重症清零，這是台灣目前最接近的目標。

▲Omicron防疫光譜最終階段是與病毒共存。

此外，陳秀熙還根據全球疫情趨勢提出「Omicron防疫光譜」，由左至右分別為病毒清零、動態清零、重症清零、類流感化和病毒共存。陳秀熙認為，台灣Omicron防疫可以分為三階段，第一階段是重症清零，預計2月底前可以達標；第二階段是動態清零，若能做到社區保護力達9成、客製化防疫政策、優質化邊境防疫、輕症自我健康管理、去除獵巫心理，或許能在3月至5月間完成。

第三階段「類流感化」，陳秀熙預測，最快6月就能進入第三階段，搭配抗病毒口服藥物，還有Omicron次世代疫苗，加上社區類流感監測、邊境開放，到時就不用再居家隔離，也不用進行高強度的匡列疫調了。

▼若能做到防疫三階段，到時邊境開放，就不用再居家隔離或進行高強度疫調。（資料照／記者林敬旻攝）