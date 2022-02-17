多國管不住omicron「放棄治療」！醫：台灣若鬆綁病例數都須補繳

▲台灣邊境管制目前較其他國家嚴格得多。（圖／記者彭懷玉攝）



記者崔子柔／綜合報導

許多國家決定解封，進入「與疫共存」時代，台灣也在討論邊境開放相關議題，不過精神科醫師沈政男認為，台灣如果也要跟著鬆開管制，許多確診病例數都要補繳。

「中部沒有疫情，就是omicron被成功圍堵的明證之一」，沈政男在臉書發文表示，原本omicron跨不了縣市界線，後來因為年假提升動能，但仍無法從北部延伸到南部，「當然有少數案例南北散播，但就只是點狀跨越，沒有形成大片傳播。」

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沈政男指出，新增的案例很快就找出個案間的關聯，像是高雄很快就追查到大林煉油廠與鳳山冰店的關係，代表傳播鏈就將要被遏止了，「至於他們的共同上游，就未必查得出來了，因為已經傳了兩、三輪」，「雖然如此，不妨礙疫情圍堵，因為接下來的傳播鏈已經被擋下了。」

沈政男表示，很多國家都準備不管omicron「放棄治療」，但以越南來說，先前就累積了大量的案例，「台灣如果也要胡亂跟著人家鬆開邊境管制，這些案例都必須補繳上來」，香港幾天的時間就讓醫療量能瀕臨崩潰，「他們的檢測與疫調顯然都是人力不足，而給了omicron可乘之機，相當可惜。所以說台灣防疫能夠成功，厚實的醫療體系與公衛人力是重要因素」。

「別的國家要開放觀光，那是他們的事；台灣該怎麼做，必須從自己的角度來思考與判斷」，沈政男提到，美國通膨除了疫情因素，另方面也是因為刺激方案用得太過，使得需求提升，「今天共和黨有人說，通膨是四十年來最高，而拜登民調也只有四十。疫情對經濟與政治的影響，你看有多大？你還能放任病毒在社區流竄不管，反正只是輕症？光是民生與經濟的衝擊，你就受不了了」。