　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多國管不住omicron「放棄治療」！醫：台灣若鬆綁病例數都須補繳

▲桃園機場一早湧入民眾前往關島打疫苗，從6點起開始有人潮，7:45長長隊伍消化才完。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣邊境管制目前較其他國家嚴格得多。（圖／記者彭懷玉攝）

記者崔子柔／綜合報導

許多國家決定解封，進入「與疫共存」時代，台灣也在討論邊境開放相關議題，不過精神科醫師沈政男認為，台灣如果也要跟著鬆開管制，許多確診病例數都要補繳。

「中部沒有疫情，就是omicron被成功圍堵的明證之一」，沈政男在臉書發文表示，原本omicron跨不了縣市界線，後來因為年假提升動能，但仍無法從北部延伸到南部，「當然有少數案例南北散播，但就只是點狀跨越，沒有形成大片傳播。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，新增的案例很快就找出個案間的關聯，像是高雄很快就追查到大林煉油廠與鳳山冰店的關係，代表傳播鏈就將要被遏止了，「至於他們的共同上游，就未必查得出來了，因為已經傳了兩、三輪」，「雖然如此，不妨礙疫情圍堵，因為接下來的傳播鏈已經被擋下了。」

沈政男表示，很多國家都準備不管omicron「放棄治療」，但以越南來說，先前就累積了大量的案例，「台灣如果也要胡亂跟著人家鬆開邊境管制，這些案例都必須補繳上來」，香港幾天的時間就讓醫療量能瀕臨崩潰，「他們的檢測與疫調顯然都是人力不足，而給了omicron可乘之機，相當可惜。所以說台灣防疫能夠成功，厚實的醫療體系與公衛人力是重要因素」。

「別的國家要開放觀光，那是他們的事；台灣該怎麼做，必須從自己的角度來思考與判斷」，沈政男提到，美國通膨除了疫情因素，另方面也是因為刺激方案用得太過，使得需求提升，「今天共和黨有人說，通膨是四十年來最高，而拜登民調也只有四十。疫情對經濟與政治的影響，你看有多大？你還能放任病毒在社區流竄不管，反正只是輕症？光是民生與經濟的衝擊，你就受不了了」。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
新竹街友留下4百萬遺產！　遺願捐贈買消防車
快訊／新北確診個案「在桃園工作」！　急採檢職場26人
巴戈「聽到二哥說5句話」才闔眼！斷氣前最後徵兆曝
巴戈罹癌王難揪出！　專家點出現「1症狀」注意
飯店偷抽菸火災警鈴大響！　房客包圍櫃台逼道歉
祈錦鈅狂約謝和弦「歡迎來我小窩」　網：難怪莉婭誤會
快訊／桃機航警「4歲小孫女染疫」　幼兒園448人採檢出爐
巴戈「最後發文」曝光！　好友：他應是有口難言

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

科技業待2年「屌打公務員13年」！他酸：廢到笑　網曝優勢打臉

新北確診個案「在桃園工作」　鄭文燦：採檢職場26人

小五兒「連兩餐湯圓」拒吃　媽1招機會教育掀千人論戰

巴戈罹癌王難揪出！專家點出1症狀注意：癌細胞跑得比時間快

多國管不住omicron「放棄治療」！醫：台灣若鬆綁病例數都須補繳

快訊／桃機航警「4歲小孫女染疫」！　幼兒園448人一採結果出爐

飯店偷抽菸火災警鈴大響！房客拿行李衝大廳　群人包櫃台逼道歉

志工高麗菜抓到3隻菜蟲逼退費　20元通話費也要老闆賠

健保部分負擔調漲內容曝！慢箋取消免費　最快上半年實施

台灣最快3月動態清零、6月類流感化　專家曝1前提

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

丟丟妹直播回歸…自虧：快破產了！　曾遭員工捅刀「1月慘賠1500萬」

科技業待2年「屌打公務員13年」！他酸：廢到笑　網曝優勢打臉

新北確診個案「在桃園工作」　鄭文燦：採檢職場26人

小五兒「連兩餐湯圓」拒吃　媽1招機會教育掀千人論戰

巴戈罹癌王難揪出！專家點出1症狀注意：癌細胞跑得比時間快

多國管不住omicron「放棄治療」！醫：台灣若鬆綁病例數都須補繳

快訊／桃機航警「4歲小孫女染疫」！　幼兒園448人一採結果出爐

飯店偷抽菸火災警鈴大響！房客拿行李衝大廳　群人包櫃台逼道歉

志工高麗菜抓到3隻菜蟲逼退費　20元通話費也要老闆賠

健保部分負擔調漲內容曝！慢箋取消免費　最快上半年實施

台灣最快3月動態清零、6月類流感化　專家曝1前提

刮刮樂2000萬、1200萬頭獎各剩2個！　200萬元+BMW休旅車還有3台

北台中80億重磅建設落成　助攻潭子房市走高翻漲

SPA池、滑水道一應俱全！新竹南洋風溫泉村　能賞絕美星空超療癒

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

國史館曝美麗島事件情治監控　國安局上層機關還有3單位存在

男朝宮廟開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」被拒　在警面前自戕亡

科技業待2年「屌打公務員13年」！他酸：廢到笑　網曝優勢打臉

莉婭爆哭2天眼睛腫！　凌晨道歉祈錦鈅…委屈吐真相：對方不尊重

「抽公托好像抽樂透！」　邱臣遠揭數據：教育部呼嚨人民

新竹街友「想做好事」！4百萬遺產買消防車　魷魚羹闆娘助完成遺願

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

生活熱門新聞

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

高雄女包牌抱走918萬　一人爽中7組大紅包

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

12星座和你「互相喜歡」3大證據

即／中油爆群聚感染　首匡1200人採檢結果曝

12星座「嘴上不說」其實愛慘了的舉動！

外送點草莓4顆790元！盤子女看形狀更怒

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

4生肖下半月財運超旺　第3名有望接大工作

快可出國玩了！醫估「打滿三劑優先」

巴戈拍檔鄒美儀也癌逝　20年後雙星天上重聚

更多熱門

相關新聞

專家：最快3月動態清零、6月類流感化

專家：最快3月動態清零、6月類流感化

國內疫情趨緩，指揮中心擬鬆綁入境檢疫期，由14天居家檢疫縮短為10天。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙16日提到，全球確診人數達4.1億，超過580萬人死亡，而台灣的本土疫情正在趨緩，若每週確診數能控制在350例以下，有望達到Omicron防疫第一階段的重症清零，再搭配打疫苗等防疫措施，最快今年6月就能進入「類流感化」階段，到時邊境解封，也不必再居家隔離或是進行高強度的匡列疫調。

商務客入境將全面開放！陳時中：是時勢所逼

商務客入境將全面開放！陳時中：是時勢所逼

新加坡放寬台旅客抵境免PCR　擴大免隔離國家

新加坡放寬台旅客抵境免PCR　擴大免隔離國家

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染沈政男

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈2年前喜嫁女兒滿臉微笑　新娘「漂亮美貌」網暴動

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面