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新北增5例！50多歲女與確診者「鄰桌吃飯染疫」…再傳2同事

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市16日新增5例確診。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓、閔文昱／新北報導

新北市16日新增3例居隔陰轉陽確診，以及2例居隔採檢陽性個案。其中，50多歲房屋行銷公司人員曾於2月9日與設計師（案19665）同一時段在Miacucina復興店鄰桌用餐，進而造成染疫，而該房屋行銷公司人員又連帶傳染給2名同事（案19816、案19859）。

新北衛生局說明，該房屋行銷公司人員（案19813）為50多歲女性，接種3劑疫苗，為北市房屋代銷公司人員，9日晚間於北市餐廳用餐遭匡列為（案19655）接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性、Ct值22.1，收治專責病房隔離治療。居住地為八里區。

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▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲新北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

衛生局表示，個案匡列接觸者14人、12人居家隔離，其中北市職場同事有10人，經採檢有2名同事（皆為女性）PCR陽性，1人居住北市（案19816），Ct值16，另1人居住新北板橋區（案19859），Ct值34.5，案19859匡列接觸者4人、居家隔離4人，持續疫調中。

台北市衛生局公布案19813台北市公共場域足跡，包括2月10日在法國的秘密甜點-大安店、佑家診所，目前匡列35人居家隔離，擴大採檢3人，皆尚在檢驗中；淡水、八里區則包括永豐銀行竹圍分行、棉花田生機園地淡水民族門市、7-11浩瀚門市。

案19859的公共足跡，則為板橋區7-11懷翠門市、板橋青翠市場、玉玄美甲美睫、全家板橋立都店、7-11丁煌門市。

▲▼新北疫情。（圖／新北市政府提供）

▲新北疫情。（圖／新北市政府提供）

關於案19816足跡，衛生局專委歐佳齡說明，個案曾於2月6日到法鼓山農禪寺，2月7日到台新銀行石牌分行、中信銀行石牌分行，2月9日曾到新東王烘培坊中華店、南門市場，2月10日到台北市霞海城隍廟，2月12日到清粥穗台北大安店，2月13日到滿穗台葉、錢櫃台北SOGO店唱歌，2月14日蒔蘿香草蔬食餐廳北投店、太和工房台北博愛門市、台灣省城隍廟、小南門福州傻瓜乾麵（延平總店），2月15日到大龍峒保安宮、正一堂養生膳食坊。

▲▼北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲北市確診者足跡。（圖／北市府提供）

另外，新北市16日新增個案中，案19860為30多歲男性，是日前確診設計師（案19655）的同住室友，12日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR陰性，14日晚間出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，15日通報衛生所安排採檢，PCR轉為陽性、Ct值13，收治於專責病房隔離治療。居住地新店區。個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

至於案19814、19815兩個案則為夫妻，為案19687、19688、19689的父母。案19814男性，40多歲，案19815女性，40多歲，均接種2劑疫苗。

衛生局表示，因案19815的母親（高雄砂石場延伸苗栗案19643）於2/12確診，兩人遭匡列接觸者居家隔離，PCR皆為陰性，2/15居隔期間再次採檢，兩人PCR轉為陽性，Ct值分別為：17及19.35，持續於專責病房治療。居住地林口區。
兩個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

▼新北疫情。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北疫情。（圖／新北市政府提供）

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