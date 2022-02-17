商務客入境這時起全面開放！陳時中：是「時勢所逼」

▲已有不少國家採取與疫共存政策。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布國內新增14例本土個案、53例境外移入，目前總計有10條不明感染鏈，疫情仍未終結，不過許多國家決定解封，進入「與疫共存」時代，指揮官陳時中則表示，「下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」。

根據《聯合報》報導，陳時中指出，許多國家防疫策略轉為「與病毒共存」，是因已有2至3成甚至一半的民眾染疫，開放邊境較無安全及安心問題，台灣染疫率低，眼下還不必與疫共存，「但下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」，這是另一種「時勢所逼」。

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▲陳時中指出，下半年必須開啟國門。（圖／指揮中心提供）



陳時中提到，台灣必須在後疫情時代將經濟基礎打得更好，重啟國門之路需要一步一步來，先從商務旅客開始，不限制入境人數，觀察國內的防疫及醫療量能，開放後再縮短現規畫10天的居家檢疫天數。

截至目前國內累計19,732例確診，分別為4,336例境外移入，15,342例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19601本土個案改判陰性)，累計131例移除為空號。