　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

商務客入境這時起全面開放！陳時中：是「時勢所逼」

▲▼疫情,二級警戒,Omicron變異株,邊境管制,落地採檢,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲已有不少國家採取與疫共存政策。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布國內新增14例本土個案、53例境外移入，目前總計有10條不明感染鏈，疫情仍未終結，不過許多國家決定解封，進入「與疫共存」時代，指揮官陳時中則表示，「下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」。

根據《聯合報》報導，陳時中指出，許多國家防疫策略轉為「與病毒共存」，是因已有2至3成甚至一半的民眾染疫，開放邊境較無安全及安心問題，台灣染疫率低，眼下還不必與疫共存，「但下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」，這是另一種「時勢所逼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中指出，下半年必須開啟國門。（圖／指揮中心提供）

陳時中提到，台灣必須在後疫情時代將經濟基礎打得更好，重啟國門之路需要一步一步來，先從商務旅客開始，不限制入境人數，觀察國內的防疫及醫療量能，開放後再縮短現規畫10天的居家檢疫天數。

截至目前國內累計19,732例確診，分別為4,336例境外移入，15,342例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19601本土個案改判陰性)，累計131例移除為空號。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
台南Josh注意！這個Amber完勝　性感「胸下疤」揭水底驚
巴戈胰臟癌逝！醫：5類人是高危險群　賈伯斯、傅達仁都不敵癌王
巴戈退休「住170坪豪宅」　全家移民他獨留台灣…愛妻身份不凡
快訊／莉婭道歉了！　公開4證據「誤會妳與我老公對話」
隋棠驚爆「又有第四胎」！ 　半年前家庭照疑藏玄機
異常降水「4縣市大豪雨」　週末激凍不到10℃！專家：比乾寒流

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健保部分負擔調漲內容曝！慢箋取消免費　最快上半年實施

台灣最快3月動態清零、6月類流感化　專家曝1前提

巴戈金鐘拍檔鄒美儀也因癌逝　20年後「雙星」在天上重聚

商務客入境這時起全面開放！陳時中：是「時勢所逼」

異常降水「4縣市大豪雨」　週末激凍不到10℃！專家：比乾寒流更冷

快可出國玩了！醫估「打滿三劑優先」　檢疫天數有望14→10→7

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳今停業　緊急匡列8人

新北增5例！50多歲女與確診者「鄰桌吃飯染疫」…再傳2同事

高雄女4200包牌自選9碼！老闆娘一看驚呆「1張中7組」春節大紅包

快訊／中油爆群聚感染　首波「匡列1200人」採檢結果出爐！

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

丟丟妹直播回歸…自虧：快破產了！　曾遭員工捅刀「1月慘賠1500萬」

謝和弦認「被莉婭弄」：災難中！　祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」

健保部分負擔調漲內容曝！慢箋取消免費　最快上半年實施

台灣最快3月動態清零、6月類流感化　專家曝1前提

巴戈金鐘拍檔鄒美儀也因癌逝　20年後「雙星」在天上重聚

商務客入境這時起全面開放！陳時中：是「時勢所逼」

異常降水「4縣市大豪雨」　週末激凍不到10℃！專家：比乾寒流更冷

快可出國玩了！醫估「打滿三劑優先」　檢疫天數有望14→10→7

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳今停業　緊急匡列8人

新北增5例！50多歲女與確診者「鄰桌吃飯染疫」…再傳2同事

高雄女4200包牌自選9碼！老闆娘一看驚呆「1張中7組」春節大紅包

快訊／中油爆群聚感染　首波「匡列1200人」採檢結果出爐！

健保部分負擔調漲內容曝！慢箋取消免費　最快上半年實施

淡水渡船小開竟是「黑道堂主」　獨霸碼頭壟斷！兇狠手段起底

你申購了嗎？茂迪小金雞廣閎科要上櫃了　抽中一張有望現賺3.1萬

67歲巴戈胰臟癌病逝　罹患「癌症之王」4大因素曝！發現大多晚期

109kg壯男失控硬開機艙門！空服員「咖啡壺爆擊」、乘客尻下巴制伏

國中版洪仲丘！14歲小胖被操到死　高大成：教練難辭其咎

巴戈「追老婆是人生成就之一」　罹胰臟癌請親友封口…低調原因曝

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

每2秒賣出一條！「國民護手霜」全新升級，口碑新品全盤點

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

生活熱門新聞

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

高雄女包牌抱走918萬　一人爽中7組大紅包

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

12星座和你「互相喜歡」3大證據

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

即／中油爆群聚感染　首匡1200人採檢結果曝

外送點草莓4顆790元！盤子女看形狀更怒

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

4生肖下半月財運超旺　第3名有望接大工作

12星座「嘴上不說」其實愛慘了的舉動！

3星座慎防小人！第1名職場到處藏危機

婦打2劑莫德納確診　55民眾採檢PCR曝

更多熱門

相關新聞

新加坡放寬台旅客抵境免PCR　擴大免隔離國家

新加坡放寬台旅客抵境免PCR　擴大免隔離國家

新加坡將放寬入境旅客檢疫規定，由台灣等低風險國家及地區入境的旅客，抵境後無需接受PCR核酸檢測，只需到檢測中心進行快篩。星國也將持續擴大適用接種者免隔離的國家。

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

台東傳1例確診！桂田飯店、天野餐廳停業1天

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

新北增5例！她跟確診者鄰桌吃飯染疫

7成民眾反對縮短檢疫時間　專家揭3關鍵

7成民眾反對縮短檢疫時間　專家揭3關鍵

港10萬人將染疫！專家籲採新加坡模式

港10萬人將染疫！專家籲採新加坡模式

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈2年前喜嫁女兒滿臉微笑　新娘「漂亮美貌」網暴動

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈擁2學霸兒「美國微軟上班」！　移民留他在台灣

巴戈胰臟癌逝！醫揭「癌王」5大危險因子

丟丟妹開工直播首位嘉賓「下面一大包」親自掀衣檢驗

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面