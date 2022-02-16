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林佳龍讚莊瑞雄講義氣、重感情　「對要當縣長的人是必備特質」

▲▼前交通部長林佳龍錄製影片支持民進黨立委莊瑞雄。（圖／取自莊瑞雄臉書影片）

▲前交通部長林佳龍錄製影片支持民進黨立委莊瑞雄。（圖／取自莊瑞雄臉書影片）

記者林銘翰／台北報導

2022年屏東縣長競爭激烈，前交通部長林佳龍16日表示，他跟民進黨立委莊瑞雄已經認識20年，莊瑞雄是一個講義氣、重感情的人，對於一位要當縣長的人來說，這是必備的特質，屏東人需要的就是像這樣的縣長，「一個不怕辛苦，堅持前行、顧鄉親的好縣長」。

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

林佳龍16日晚間透過影片表示，他跟莊瑞雄已經認識20年了，是老朋友也是老戰友，莊瑞雄是一個講義氣、重感情的人，還記得2012年參選台中立委的時候，莊瑞雄就時常來站台，對他總是情義相挺到底。

林佳龍認為，「講義氣、重感情」對一位要當縣長的人來說，是必備的特質，會將民眾的事當作自己的事，也會把照顧鄉親、關心地方放在心上，當作最重要的事情。

林佳龍大讚，莊瑞雄做事不只能力好，也是一位做事實在、不怕辛苦、堅持理想的人，記得在他擔任交通部長的時候，莊瑞雄非常積極在爭取，屏東要有更安全、更便捷的交通建設，就像他多次在立法院質詢「屏南快速公路」的重要性與急迫性，希望未來能給恆春半島的鄉親，一條兼顧觀光以及醫療的快速公路。

林佳龍指出，莊瑞雄更堅持爭取台灣高鐵南延到屏東，從第八屆補選進入立法院至今第十屆，經歷五任行政院長，每一位行政院長、每一位交通部長都被他質詢過。

▲民進黨立委莊瑞雄宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委莊瑞雄宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍說明，高鐵南延到屏東是自己在當交通部長時定案的，莊瑞雄非常關心這個案子的進度，「基本上可以說是照三餐在追蹤」，為的就是要全力建設屏東，讓屏東大發展。

林佳龍強調，屏東人需要的就是像莊瑞雄這樣的縣長，一個不怕辛苦，堅持前行、顧鄉親的好縣長，「所以屏東縣長我推薦莊瑞雄，請大家一起支持莊瑞雄」。

對此，莊瑞雄則在臉書表示，高鐵就是他的上班交通工具，每天清晨先開車40分鐘到高雄左營，趕搭首班高鐵北上，待立院會議結束，又立即搭上高鐵回屏東服務，「每趟通勤車程至少4個半小時」。

莊瑞雄說，高鐵構築起台灣一日生活圈，但屏東人赴外縣市卻相當波折，讓屏東有更便捷的交通，不僅是在地人的盼望，更是他對鄉親的承諾。

莊瑞雄指出，從他第八屆補選進入立法院，至今第十屆，自毛治國、張善政、林全、賴清德，再到蘇貞昌共五任行政院長，交通紿終是我努力爭取的重要方向，現在終於在老縣長蘇貞昌當行政院長以及林佳龍擔任交通部長的任內，拍板屏南快速道路、高鐵南延屏東。

莊瑞雄也說，未來不僅讓屏東遊子回家更快了，想要投資台灣的廠商，也更有意願來屏東深耕，創造更多的工作機會，讓年輕人留在屏東。

莊瑞雄強調，感謝認識超過20年的老戰友為他加油打氣，更多的感謝是他支持屏東的交通建設，如果有幸能以縣長身份為縣民服務，莊瑞雄不只是衝衝衝、緊緊緊，更是拚拚拚，讓屏東超越屏東、更超越高雄。

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