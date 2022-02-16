▲林佳龍率「台灣正青」相挺農民，認購200箱鳳梨釋迦贈社福。（圖／林佳龍辦公室提供）



記者游瓊華／台中報導

前交通部長林佳龍率民進黨內組成「台灣正青」聯合競選議員參選人，認購台東縣卑南鄉生產的鳳梨釋迦，捐贈給台中市愛心家園等7大社福團體。「台灣正青」也主動發起認捐200箱，支持台灣果農。林佳龍表示，自己當一隻「大母雞」，而小雞們團結力量大，盼帶動年底九合一選舉，這次拋磚引玉認購200箱鳳梨釋迦，希望大家也一起來團購，以1000箱為目標。

林佳龍說，台灣這些年比較少人知道鳳梨釋迦，一年2萬2千噸中有2萬噸是銷到中國，盼大家來為農民來發聲認購，希望未來能夠轉移多元的市場，也能讓國內市場大家更喜愛，另外也希望青年參政帶動年底九合一選舉，更有願景及創意可以推動台灣的進步。

林佳龍也提到，台灣正青第一波有11位正式加入團隊，由北而南，包括宜蘭縣黃慧慈、新北土樹三鶯卓冠廷議員參選人，台中三位新女聲，包括豐原后里的廖芝晏、沙鹿清水梧棲的林佳儀、大里霧峰的蔡美華，一路往南到高雄，蔡佳庭、張峻榕等參選人。

鄉長許文獻也提到，一年有2萬公噸的鳳梨釋迦有6成來自卑南鄉，中國因政策因素打壓造成農民損失，現在年節後送禮需求少，鳳梨釋迦的產銷將造成問題，很感謝林佳龍二話不說一口答應，帶領「台灣正青」帶頭認購，盼大家幫助農民、一人一箱，幫助農民度過難關。