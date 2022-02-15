桃園航警打滿三劑！有症狀確診Ct值超低　393名同仁採檢結果出爐

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心公布今(15日)新增5例本土個案，其中桃園新增3例本土，分別為亞旭電腦2名移工、以及桃園機場1名航警；市長鄭文燦下午召開疫情記者會，表示2名菲律賓籍女移工都是在居隔期間陰轉陽，因此沒有社區足跡，而確診的航警則是生活規律、一致，足跡相對較少，昨第一時間也針對航警局393名航警進行全面採檢，全數陰性。

鄭文燦表示，今亞旭新增2例確診，為先前253名在集中檢疫所延長居隔的移工，均為菲律賓籍女子，2人年齡皆為20多歲，為案19764、19796，Ct值分別為16及20.5，由於2人都是在居隔期間陰轉陽，因此並沒有社區足跡。

另一方面，針對桃機確診航警，鄭文燦表示，經初步疫調，該名確診航警(案19763)接種三劑疫苗，平時負責確診個案後送勤務，先前也做過2次PCR採檢，都是陰性，最近一次PCR時間為2月11日，兩次採檢間還做了4次快篩，都沒有異狀，但該案於13日出現症狀，經採檢後陽性確診，Ct值15.7(極低，顯示病毒量高、傳播性強)，目前感染源不明，還在調查中。

鄭文燦指出，在爆出航警確診後，昨第一時間已經針對航警局內393名航警進行全面採檢，結果均為陰性，初步疫調後居隔16人、另還有19人列自主健康管理；疫調結果顯示，案19763生活相當規律，並無群聚或潛在危險因子，社區足跡相對較少，僅有2處，分別是11日晚間前往同安福德祠、與12日晚間前往莊敬大池。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

