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無業男1年偷3次香油錢連茶葉也摸走　前妻幫忙指認下場曝光

▲新竹縣籍葉姓男子2020年5月至2021年5月間，三度潛入桃園市新屋區觀海路上之土地公廟，以螺絲起子扳開功德箱竊取香油錢。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲新竹縣籍葉姓男子2020年5月至2021年5月間，三度潛入桃園市新屋區觀海路上之土地公廟，以螺絲起子扳開功德箱竊取香油錢。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中設籍新竹縣的葉姓男子因缺錢花用，竟動腦筋到附近無人看守的土地公廟，自2020年5月起至2021年5月三度趁夜色潛入土地公廟，以螺絲起子破壞功德箱竊取香油錢，三次總計竊得2700餘元財物，土地公管理人員向警方報案處理，警方根據監視器鎖定葉男涉有重嫌，經葉男前妻指認確為葉男所為，桃檢偵結依加重竊盜罪嫌將葉男起訴。

檢警調查，55歲的葉姓男子待業中，2020年5月19日晚間8時許，潛入桃園市新屋區觀海路上之土地公廟，趁夜色以自備之螺絲起子破壞功德箱，在竊取內部約2000元香油錢後逃逸；同年12月31日晚間9時許，葉男二度以相同方式再度潛入土地公廟，配壞功德箱竊取內部約5、600元，得手後隨即離去；去年5月4日凌晨4時許，葉男三度潛入土地公廟，以相同方式破壞功德箱，竊取內部約100元，後來嫌少連放置旁間一罐茶葉（價值500元）都一併偷走。

土地公李姓管理人員察覺功德箱三度遭竊後報警處理，楊梅警方調閱監視器畫面，查出疑似竊嫌，經葉男前妻指認後確認竊嫌就是葉男，警方則循線拘捕葉男到案，依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦；檢方根據警方提供監視器影像翻拍照片與光碟，另有李姓管理人員與葉男前妻指認佐證，檢方偵結依加重竊盜罪嫌將葉男提起公訴。

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