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少年加色色LINE群組買春　嫌滿地小強害性趣全失被打成豬頭

▲桃園市黃姓男子經營應召站，去年4月媒介17歲少年與越南籍女子性交易，事後黃男因環境髒亂要求退款，遭黃男痛毆還搶走身上財物後逃逸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市黃姓男子經營應召站，去年4月媒介17歲少年與越南籍女子性交易，事後黃男因環境髒亂要求退款，遭黃男痛毆還搶走身上財物後逃逸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子在大園區開設應召站，去年4月間透過LINE軟體「女神舒壓會館」，強調都是新來的台越混血妹，1名17歲少年上門與越南籍女子性交易後，以現場到處是小強，環境髒亂為由要求退款，黃假裝要退款卻找來潘姓男子等人將少年痛毆一頓，少年不甘受辱報警提告；桃園地院審結依傷害罪判處黃、潘分別為5月、3月有期徒刑，黃男另因圖利容留性交罪判處5月，本案還可上訴。

檢警調查，40歲的黃姓男子在桃園市大園區經營應召站，還以通訊軟體LINE暱稱「女神舒壓會館」帳號向少年傳送「今日新妹妹剛報到的」、「今日優惠價，都是台越混血兒喔」等訊息內容，並傳送女性清涼照。黃與少年約定在大園區處租屋處安排與越南籍女子進行性交易，以40分鐘收費2000元，黃則從中抽取600元佣金。

未料，少年性交易完事後認為現場環境髒亂，甚至到處有小強爬來爬去，因而無法盡興而向黃男要求退款，黃心生不滿，夥同潘姓友人假意約出少年卻將其強押上車，將其痛毆一頓後，還搶走其身上財物後逃逸，少年事後報警提告；桃檢偵訊後將黃、潘2人依妨害風化罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，少年證稱，當時進行性交易時，看到現場有不少蟑螂在爬，直呼「沒有了感覺而未射精」，因此對應召站服務不滿意，事後以LINE聯絡黃男要求退款，並提供與黃在賴之對話紀錄等佐證，警方則在現場查扣有92個保險套、潤滑油等證物。

法官審酌，黃男不思以正當合法方式獲取財物，容留媒介成年女子與他人為性交易營利，有害社會善良風俗，行為實有不該，惟念其犯後坦承犯行態度，審結依圖利容留性交罪判處黃有期徒刑5月。另外，還依成年人故意對少年共同犯傷害罪，各判黃、潘有期徒刑5月、3月有期徒刑，至於強盜罪部分，則另案偵辦。

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