港單日新增破萬！專家籲採取「新加坡模式」：未來一週10萬人染疫

▲香港醫院外塞滿確診者，被形容「像第三世界」。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港今（16）日新增4285例確診、約7000例初步確診，累計破萬人染疫，再度刷新單日新高，醫療系統陷入崩潰，醫院外空地搭建了臨時病房，被形容「像第三世界」。香港前醫管局行政總裁梁栢賢表示，未來一周確診個案將大幅攀升至超過10萬例，呼籲認真考慮新加坡模式。

▲香港醫療系統崩潰。（圖／路透）

據《香港01》報導，梁栢賢在社群媒體警告，未來一周每日平均確診數字「分分鐘破萬」，可能由現時不足27000例，大幅攀升至超過10萬例，屆時醫療系統會崩潰。

他指出，港府現時預備租用、徵用或興建中隔離設施，都是「遠水不能救近火」，支援人手不足及醫護人員感染數字上升是最大隱憂，形容改變控疫策略刻不容緩，呼籲盡快作清晰指引，分層次安排家居及入營隔離。

梁栢賢認為，港府應盡快分析確診病人臨床數據，增加透明度，確定或調整現時檢疫和治療政策，重點分析包括年齡性別、臨床表徵、治療詳情、留院時間及接種狀況等的相對關係，這些數據分析在未來數星期非常重要，可作為抗疫措施依據。

他指出，這些數據也可透過用簡易訊息與市民分享，從而讓市民準確瞭解自己的感染風險，加強與抗疫措施的配合；這場疫症百年罕見，醫療體系不免有些混亂，但不等於醫療系統退步，強調大家要有信心在大陸的支援下，以風險分級控疫、善用快速測試包、以及新加建的檢疫設施等，減慢個案飆升速度。

香港今日新增4285例確診、約7000例初步確診，再有9名患者死亡，當中包含一名37歲的男子。截至16日，仍留在社區、等候送院的初步確診及確診者達12000人，患者長時間留家等候，增加在家居及大廈播毒的風險，情況並不理想。