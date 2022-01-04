被前任詛咒「30歲窮到等死餵狗」　他書腰反擊：我都會盡量去做

▲鬼才作家李桐豪多年前被前任詛咒分手後，寫下《絲路分手旅行》，成為資深文青傳頌的奇書，近來將發行復刻紀念版。（圖／新經典文化）

記者林育綾／綜合報導

鬼才作家李桐豪多年前被分手後踏上絲路，寫下《絲路分手旅行》，成為資深文青傳頌的奇書，當時前任詛咒他「30歲必然窮困潦倒，混吃等死早晚餵狗」，而他在書腰對咒「從今以後，只要能夠傷害你，讓你痛苦的事，我都會盡量去做。」近來將發行復刻紀念版，另外他也暌違17年出新書《不在場證明》，將由新經典文化雙出版。

不是立委的作家李桐豪，曾是週刊旅遊記者、人物記者，還有一個身份是「對我說髒話」新聞台台長，他以小明的頭像標示說話者，持續20年說檯面上的人不敢說的話，也分享他對影視、書與人的觀點。

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▲李桐豪《絲路分手旅行》近來將發行復刻紀念版，面對舊情人詛咒，他在書腰上畫符般地與之對咒。（圖／新經典文化）

他在29歲那年於MSN和前任分手後，後來與旅伴林雅珍一同踏上了絲路分手之旅，而這趟不尋常的旅程，他帶的隨身指南是盜版《書劍恩仇錄》與《射鵰英雄傳》合訂本；上了華山，他考察金庸幫派經濟學；多年後，他訪問了竹聯幫大老柳茂川。

舊情人咒他「30歲必然窮困潦倒，混吃等死早晚餵狗」，而他行過風沙大漠、古墓殘垣，走過連亙長城、敦煌大佛，自認無所謂喜歡不喜歡，他不是李文秀，而是白馬。面對前任的詛咒控扼，他在書腰上畫符般地與之對咒，「從今以後，只要能夠傷害你，讓你痛苦的事，我都會盡量去做。」

這本奇特的旅記由於數量稀少，出版後成了夢幻逸品，在圖書也很難找到，得去旅遊類的中亞地區開架尋寶，被形容「簡直敦煌考古」；甚至二手書價也居高不下，連作者本人都曾多次呼籲「手邊已無庫存」，就連自己要弄到一本也是萬難。

歷經17年，如今再度發行經典復刻版，出版社提到，「在銷解了刻薄詛咒語，走向了祖克柏宇宙的如今，《絲路分手旅行》留我們在MSN與奇摩家族，還有Windows XP的桌面風景裡懷舊」。

▲另外他也暌違17年出新書《不在場證明》，將由新經典文化雙出版。（圖／新經典文化）

現在45歲的李桐豪，職場生涯換算97次旅行，造訪78個城市，43個國家，集結許多名篇帶來《不在場證明》，加上《絲路分手旅行》復刻紀念版，在2022年1月5日由新經典文化雙出版，也將於1月6日晚上19:30在台北「海邊的卡夫卡」舉行新書發表會。