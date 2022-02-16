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立委收賄案將辯結　主嫌李恆隆出庭嗆：輸給專偷人家東西的財團

▲▼立委廖國棟涉收商人李恆隆賄款790萬元被起訴，到台北地院出庭強調「完全無罪」 。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委廖國棟（中）涉收商人李恆隆賄款790萬元被起訴，到台北地院出庭強調「完全無罪」 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院密集審理前年爆發的立委收賄案，將分批審結，今起率先辯論立委廖國棟在SOGO案涉收商人李恆隆790萬元賄款案情，李恆隆出庭前放話自己是輸給「藍綠通吃、專門偷人家東西的財團」，且全案背後還有更大更駭人聽聞的官商勾結，廖國棟沒停步受訪，邊走邊說了2次「完全無罪！完全無罪！」

太平洋流通公司前董事長李恆隆為爭奪SOGO百貨經營權，與遠東集團董事長徐旭東纏鬥20年，李被控涉行賄蘇震清等多位立委施壓經濟部等主管機關，企圖扳回一城重掌SOGO，廖國棟涉收李匯款790萬元，前年（2020年）9月案情爆發後，廖被羈押禁見4個月，獲准交保1000萬元並限制出境、出海，且須定期到派出所報到。

▲▼立委廖國棟涉收商人李恆隆賄款790萬元被起訴，到台北地院出庭強調「完全無罪」 。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委廖國棟（中）涉收商人李恆隆賄款790萬元被起訴，到台北地院出庭，被法警要求折返門口掃實聯制QR Code。（圖／記者黃哲民攝）

北院去年起密集審理全案，依涉案立委個別情節分批進行，今（16日）起進入辯論程序，由李恆隆、掮客郭克銘、廖國棟與其助理丁復華4人被控案情開始。李恆隆出庭前短暫受訪，放話自稱輸給「藍綠通吃、專門偷人家東西的財團」，政府官員卻幫對方，把假的文件用於公司登記。

被問到是否承認行賄，李恆隆沒正面回答，而是宣稱「這個案子背後還有一個更大更駭人聽聞的官商勾結案，牽涉3任總統的任期，所以是一個大到總統、下到部長、基層官員的案子」，因為官商勾結，「你有什麼辦法呢」。

廖國棟抵達法院快步想甩開記者，被法警叫住折返門口掃實聯制QR Code，廖國棟完成後，再次直奔法庭時被記者詢問，他沒停步，僅邊走邊說2次「完全無罪！完全無罪！」合議庭上午持續進行提示證據程序中。

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