SOGO年賺439億，員工加薪4%　今年業績目標443億元

▲SOGO新春檔期推福袋，從年頭開始搶業績。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO百貨去年面臨疫情三級蕭條情況下，在去年11月啟動的週年慶，業績超標達到113億元歷史新高，推升2021全年業績到439億元，今年持續看好精品市場，目標樂觀訂在443億元，成長1%，且在今年將加薪4%鼓勵同仁，在春節期間也推出優惠檔期催客，忠孝館並祭出史上最多新春福袋搶業績。

去年因疫情三級導致台灣實體零售市場出現近3個月的銷售空窗，所幸降級之後疫情控制得宜，讓第四季啟動的百貨周年慶有爆發性成長，SOGO今公布2021年全台整體營業額為439億元，並持續看好今年消費動能，目標要比去年多賺4億元，成長1％。

▲SOGO董事長黃晴雯（圖中藍衣）表示，今年將為自營員工加薪4%。（圖／SOGO提供）

SOGO董事長黃晴雯表示，受到疫情無法出國的影響，國內內需增加，高端客讓精品業績大爆發，預期今年國境仍無法開放，台灣在地的消費力也會持續，預期精品也將維持高檔，雖然疫情的不確定因素還在，加上通膨價格上漲與國際持續塞港，導致物料可能的短缺，都是零售業的挑戰，但年終獎金仍會發放到2至3個月，也將在今年加薪4%。

黃晴雯補充，2022年忠孝店會持續進行改裝，美食街與1、2樓已從2020年開始進行形象翻新，並在去年完成新空間，今年也將針對3、4樓進行更新，讓消費者看到更新穎的購物場域。

針對新春檔期，SOGO百貨即起至2／6也推出「福虎迎春刷好康」活動，刷11大指定銀行信用卡，最高可享8%回饋，還可搭配新春福袋商品優惠，延續之前各櫃推出商品福袋的方式，消費者可至各櫃自行購買，以往忠孝館福袋僅在初一至初五開賣，今年特別加碼至初六，成歷屆最多福袋可買的一年。

▲周大福虎鑽連年純金擺件。

此外從2/1至2/3期間，於忠孝館、復興館、敦化館購買福袋商品，可兌換「福袋新機運 金喜刮刮卡」，有機會刮中加值3.6萬元的周大福虎鑽連年純金擺件、JOHNSON健身魔鏡IMR-05Relax輕適版，以及APLLE iPad 9 64G，抽獎卡3館共限量8,000份。

新光三越則從1／13起至2／20期間，推出新春卡利HIGH優惠，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券；若使用skm pay並綁定12大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，可再加碼1%，意即最高達7%回饋。