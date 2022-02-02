　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨　拓展海外便利店

▲▼日本7-11。（圖／wikipedia公共領域）▲▼日本Lawson商店內部。（圖／wikipedia公共領域）▲▼日本Lawson商店。（圖／wikipedia公共領域）

▲日本7-11。（圖／維基百科）

文／中央社

日媒報導，7-11日本母公司、零售巨擘7&I控股公司正準備出售旗下陷入困境的百貨事業崇光、西武（Sogo & Seibu），以專注拓展其海外便利商店業務。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）1月31日引述知情人士說法報導，7&I控股公司（Seven & i Holdings）已開始就出售崇光西武展開談判，潛在買家包括數個投資基金和企業。

7&I將自2月開始就出售價格及其他條件進行協商，以縮短買家名單。一般認為，崇光西武的預估售價將超過2000億日元（約新台幣483億元）。

7&I於2月1日透過聲明指出，公司正研究調整其事業組合的所有可能性，包括出售崇光西武的股份，但目前尚未作出任何正式決定。該公司股價早盤一度勁揚8.8%。

事實上，7&I一直在為出售百貨事業預做準備。舉例來說，該公司於2021年9月將西武旗艦店的房地產管理子公司與崇光西武合併。

7&I公司於2006年收購千禧零售（Millennium Retailing）後成立崇光西武。然而，受到網購崛起影響，崇光西武在日本的門市數量已從原有的28間銳減至10間。

本次出售案背後主要推手是持有7&I約4.4%流通股的美國投資公司ValueAct Capital。

ValueAct Capital去年在給投資人的一封信中表示，如果7&I分拆或重組低利潤業務，並專注於便利商店事業，公司市值可能會增加1倍以上。

此後，由於7&I未作出任何重大回應，ValueAct Capital又於1月罕見發表公開信，呼籲管理階層提出戰略選項，包括出售百貨業務等。

據報導，出售百貨業務並不會對7&I的盈利結構產生重大影響，因為該公司2021財年約4000億日元（約新台幣966億元）的預估綜合營業利潤大多來自日本和海外的便利商店業務。

針對7&I有意出售旗下百貨事業的消息，遠東SOGO百貨發言人楊政憲回應，這對台灣SOGO的商標使用授權並無影響。

楊政憲指出，7&I旗下SOGO這塊招牌的海外授權中，以台灣的「遠東SOGO」表現最為亮眼突出。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
過年熬夜2招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭宣布擴軍「3年增兵10萬人」！總統澤倫斯基：為盡快享有和平

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨　拓展海外便利店

戴面紗竟攸關國安？穆斯林女性遭貼標籤　西方要求「融入自由社會」

大腦貪婪機制揭密！　貪心的人「2腦區」可能出問題了

南韓總統大選4強爭霸！安哲秀「3度參選」　謀求翻轉政局

北韓公布紀錄片「史上最艱困」　110分看金正恩下樓梯、騎白馬

怕男友亂搞「逼穿女裝」　他變性感長腿妹爆紅！網笑：女友小心了

雙胞兄妹「抱抱睡」出門還牽手！　男友看傻網曝心態

他「人生勝利組」突失蹤　妻兒陷煉獄！23年後「變另一個人」現身

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公VIP區全程目睹

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

大年初一「本土+16」　另增44例境外移入！　

23歲情侶雙載撞廂型車亡！　機車座椅全毀...草叢一片血

烏克蘭宣布擴軍「3年增兵10萬人」！總統澤倫斯基：為盡快享有和平

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨　拓展海外便利店

戴面紗竟攸關國安？穆斯林女性遭貼標籤　西方要求「融入自由社會」

大腦貪婪機制揭密！　貪心的人「2腦區」可能出問題了

南韓總統大選4強爭霸！安哲秀「3度參選」　謀求翻轉政局

北韓公布紀錄片「史上最艱困」　110分看金正恩下樓梯、騎白馬

怕男友亂搞「逼穿女裝」　他變性感長腿妹爆紅！網笑：女友小心了

雙胞兄妹「抱抱睡」出門還牽手！　男友看傻網曝心態

他「人生勝利組」突失蹤　妻兒陷煉獄！23年後「變另一個人」現身

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公VIP區全程目睹

大坂直美不被日本人認同？　挨批裝病都是為了錢

「嬰兒血管瘤」恐有危害別輕忽　醫建議把握這黃金期治療期

烏克蘭宣布擴軍「3年增兵10萬人」！總統澤倫斯基：為盡快享有和平

桃市小戶型住宅成單身或小家庭新寵　租金轉房貸、買屋如存零股

我推的CP結婚了！　日本4對「明星夫妻現況」…網：還是相信愛情

2022十二生肖注意！虎恐有人際糾紛　猴小心血光之災　

被好友的渣女友「毛手毛腳勾引」　黑衣男反應超正派：妳瘋了嗎？

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨　拓展海外便利店

用3年就要換！「錢包風水」七大忌曝光　紅色皮夾易散財

戴面紗竟攸關國安？穆斯林女性遭貼標籤　西方要求「融入自由社會」

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

國際熱門新聞

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

電玩奪命！網紅才剛po片遭男友勒斃

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

北韓史上最艱困紀錄片　看金正恩下樓梯

男友劈腿閨蜜！胖妹狂減30公斤變女神

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

大腦貪婪揭密！　太貪心「2腦區」可能出問題

陰莖大小看手指就知　出生前注定

南韓總統大選4強爭霸！安哲秀「3度參選」

鱷魚剖腹取屍影片曝！他捕蟹遭鱷魚吞下腹

雙胞兄妹抱抱睡超親密！　男友看傻眼

她偷開色情帳號被離職　同事竟想凹裸照打折

更多熱門

相關新聞

百貨新春福袋吸客　SOGO熟客除夕夜排隊搶頭香

百貨新春福袋吸客　SOGO熟客除夕夜排隊搶頭香

2022年虎年新春，百貨業紛紛祭出福袋吸客。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今（1）日親自迎賓，今年搶到福袋頭香的葉先生，除夕夜當晚八點就來排隊，已經連續16年都來排隊買福袋， 展現SOGO主顧客的忠實與熱情，讓SOGO經營團隊相當振奮，顯示台灣百貨產業的發展前景看好。

拜登最快5月訪日！讀賣：舉行「四方會談」

拜登最快5月訪日！讀賣：舉行「四方會談」

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

天使到林家！林志玲父親回應了

天使到林家！林志玲父親回應了

日媒曝：英相強生取消2月訪日

日媒曝：英相強生取消2月訪日

關鍵字：

7-11日本sogo

讀者迴響

熱門新聞

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

機車1000公里換機油正確or錯誤

即／花蓮3歲童墜水溝命危！家門前玩耍遭沖走

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面