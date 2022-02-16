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台南鹽水蜂炮元宵熱鬧開炸　施發125座蜂炮清晨迅速恢復市容

▲台南鹽水蜂炮16日凌晨3時50分結束，台南市保局馬上動員人員進行清除，並於上午8時恢復市容整潔，展現高效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮16日凌晨3時50分結束，台南市保局馬上動員人員進行清除，並於上午8時恢復市容整潔，展現高效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水蜂炮，因應疫情縮小規模舉辦，採不遶境方式，15日晚上6時30分起定點施放共125座炮城，16日凌晨蜂炮4時施放結束後，環保局動員鄰近8區清潔隊人力及機具，計153人及32輛投入環境復原，上午8時前完成重點道路環境復原，展現高效能執行力。

▲台南鹽水蜂炮晚上6時30分起，在各主要宮廟及鹽水國中操場共15處地點，定點施放共60座炮城，市長黃偉哲親自啟炮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年鹽水蜂炮活動採不遶境方式，於15日晚上6時30分在武廟啟炮後，由神轎至各主要宮廟定點收蜂炮，並有宣導車在神轎前落實防疫宣導，而當晚9時則在鹽水國中操場，由市長黃偉哲與貴賓為4座主炮城啟炮，陸續施放約200萬支蜂炮。

▲台南鹽水蜂炮晚上6時30分起，在各主要宮廟及鹽水國中操場共15處地點，定點施放共60座炮城，市長黃偉哲親自啟炮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一，更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定，不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也是國際媒體爭相報導的焦點，每年數百萬炮齊發的情景，有如蜂群傾巢而出的熱鬧盛況相當精彩；黃偉哲也祈求，今年能藉由蜂炮的傳統除疫效果，讓疫情盡早消解，帶給民眾平安健康的生活，他也歡迎各地旅客一併走訪月津港燈節，體驗鹽水小鎮魅力。

▲台南鹽水蜂炮16日凌晨3時50分結束，台南市保局馬上動員人員進行清除，並於上午8時恢復市容整潔，展現高效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月16日凌晨3時125座蜂炮施放結束後，台南市環保局動員鄰近8區清潔隊人力及機具，計153人及32輛投入環境復原，其中垃圾車11台、回收車17台、鏟裝機3台、洗街車1台等清掃機具，於清晨早晨5時30分集合開始投入清理炮屑及垃圾工作，並16日上午8時前完成重點道路環境復原，展現高效能執行力。

▲台南鹽水蜂炮16日凌晨3時50分結束，台南市保局馬上動員人員進行清除，並於上午8時恢復市容整潔，展現高效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南鹽水蜂炮16日凌晨3時50分結束，台南市保局馬上動員人員進行清除，並於上午8時恢復市容整潔，展現高效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南鹽水蜂炮16日凌晨3時50分結束，台南市保局馬上動員人員進行清除，並於上午8時恢復市容整潔，展現高效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，2022年武廟蜂炮於16日凌晨3時50分施放最後一座蜂炮後已順利結束，蜂炮總共施放125座，因施放蜂炮造成人員受傷共11人，有一處屋頂因炮屑掉落引發小火災，消防人員迅速撲滅，另有一民眾酒後口角糾紛，經新營分局警方迅速排除。

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