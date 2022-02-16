屏東流感疫苗兩族群施打率偏低　衛生局提醒快接種保健康

▲屏東縣政府 。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

國內新冠疫情升溫及本縣新增本土案例，民眾爭相施打新冠疫苗，屏東縣內公費流感疫苗施打率偏低，屏東縣政府衛生局110年度提供20萬3200劑公費四價流感疫苗施打，呼籲民眾盡速施打流感疫苗，勿顧此失彼。

衛生局表示，65歲以上長者及3歲以上至入學前幼兒為罹患流感併發症的高風險族群，流感併發症死亡率高居所有年齡層之冠。因此提醒COVID-19感染症狀和流感相似，接種流感疫苗有助就醫時快速釐清病因，提供適當治療。

衛生局統計截至2月11日止，縣內流感疫苗公費對象施打率較去年同期落後，尤其是65歲以上長者及3歲以上至入學前幼兒兩族群接種率低於全國平均接種率，由於接種疫苗後約1至2周才會產生保護力，呼籲縣民應盡快接種流感疫苗，保護自己及家人。

111年1月6日起全國開放6個月以上民眾皆可接種流感疫苗，縣內目前共169處合約醫療院所(包含衛生所)提供接種服務，可至衛生局官網或至疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約，以確保可施打到疫苗。提醒您新冠疫苗與流感疫苗接種應至少間隔7天。