悲歌！池上富興濕地周遭大量野鳥死亡　田區發現農藥袋

▲台東池上鄉富興濕地周遭發現大量野鳥死亡，田區周遭更發現了農藥袋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東縣池上鄉興富濕地旁的一處農田，出現了大量紅冠水雞、野鵐等鳥類無故死亡，田區周遭更發現了加保扶錠劑3％的農藥和除草劑馬上除，不排除是農夫用藥，鳥類誤食導致，重視生態的台東縣青銀共創暨環境關懷協會呼籲，重要動物棲地旁，農夫更應該注意安全用藥。

台東縣青銀共創暨環境關懷協會執行長林耿弘表示，這次死掉的大多是紅冠水雞，集中在興富濕地旁的某個田區，數量有10多隻，還有一隻黑臉鵐遭毒死，已經有採樣準備送往縣府化驗，希望可以了解這些田間鳥類的死因，雖然防檢局已經禁用高濃度加保扶，但未禁的低濃度農藥仍會造成鳥類死亡。

林耿弘指出，池上的濕地都被慣行田區包圍，根據長期觀察結果，不可否認這些化學農法的水田對池上重要濕地生態系產生衝擊，從大坡池水系生物多樣性便可看出端倪，現在大坡池剩下的都是較耐藥的外來種魚類為主，早年常見的米蝦大量銳減，建議相關單位應該思考農業對重要濕地帶來的衝擊應該如何處理。

▲台東池上鄉富興濕地周遭發現大量野鳥死亡，田區周遭更發現了農藥袋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林耿弘強調，池上的鄉親可以認真思考一下大坡池的小魚小蝦為何會不見？為何大坡池或興富濕地常發生水鳥死亡的事件，全國第一的米鄉應該怎麼對待土地？懇求蒼天、農會、米廠和農夫們可以多點憐憫，這塊土地是大家的，也包含大自然共有的，我們都有責任共好。

池上興富濕地的主管機關林務局台東林管處回應，很遺憾聽到這樣的消息，目前已經加強與濕地旁的農民溝通，未來更希望輔導農民轉型種植有機，後續更會加強對話，希望池上農會、米廠可以收購，或是找尋社會企業認養，希望社會企業可以攜手打造生態、生產、生活共好的可能。