一站式產業輔導說明會　打造屬於最有台東味的產業步伐

▲台東縣一站式產業輔導說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為積極開拓企業商機及扶植企業成長，台東縣政府於14日舉行產業輔導年度說明會，同步以網路直播提供服務，會中整合縣府財經處及中央各項產(創)業輔導計畫單位提供計畫說明，打造屬於最有台東味的產業步伐，攜手台東在地也者向前邁進，持續為這一塊土地挹注產業能量。

說明會由縣府秘書長盧協昌主持並表示，台東縣一站式產業輔導辦公室自前年起即配合經濟部中小企業處主辦、委託中華民國創業投資商業同業公會舉辦的加強投資花東地區中小企業服務計畫，縣府積極透過資源轉介服務訪視媒合縣內中小企業申辦，近2年計有22家業者參與訪視媒合，協助企業於成長過程中有充足營運資金從事生產、研發及行銷。

今年一站式產業輔導各項方案會以台東縣政方案核心「慢經濟」為主軸，以提供「產業諮詢、產業輔導、產業圓夢」為核心目標，並推出2022臺東嚴選「Bravo！Taitung」評鑑輔導機制及地方創生輔導項目，為不同發展階段的中小企業業者提供不同的輔導方針，打造專屬的台東嚴選業者、台東藍深層海水品牌及組成地方創生臺東隊，期許攜手台東業者向前邁進。

說明會特別邀請榮獲經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」、且為花東地區首家獲基金投資的「源天然股份有限公司」經理范逸嫻進行經驗分享，分享如何利用本身產業特質獲得投資青睞。感謝台東縣府多年陪伴輔導，去年成功爭取到經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資，為花東地區首家獲基金投資的公司，第一期經費達900萬元整，未來中央將持續投資7年，並視公司經營狀況可續增資，期待能加速企業茁壯。