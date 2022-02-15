近3年228連假國道事故頻傳　高公局統計：較平日增1至4成

▲228連假月底登場，高公局也提出三項國道疏運措施。（示意圖／記者游芳男翻攝）



記者許維寧／台北報導

交通部高公局今天（2/15）表示，今年228和平紀念日連假於2月26日至2月28日共計三天，統計近三年228連假國道每日平均肇事件數，均較平日件數高出1至4成。除了提醒用路人上路前留意車況外，為了分散尖峰時段交通量，國道連假期間將實施單一費率、以及每日0至5時暫停收費。

交通部高公局今天表示，因應即將到來的228連續假期，為分散連假期間尖峰時段車流，2月26日至2月28日連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費，另外連假期間每日0至5時國道暫停收費。

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另外，高公局也統計近3年228和平紀念日連續假期國道每日平均肇事件數，2019年為105件、2020年128件以及2021年107件，較歷年每日平均肇事件數約90件高出1至4成。

高公局也分析，夜間行車肇事嚴重程度，如致死率及肇事率約為日間2至3倍。提醒用路人切勿疲勞駕駛、超速，並與前車保持適當車距。

高公局也提醒民眾出發前留意車況，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條，汽車行駛高速公路及快速公路前應妥善檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新臺幣3000至6000元罰鍰。另依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛如缺水、缺電、缺燃料，可處新臺幣600至1200元罰鍰。

▲2022年228連續假期國道疏運措施。（圖／高公局提供）