國道遭檢舉魔人盯上！他2分鐘被罰1.2萬　與監理站對抗結局出爐

▲不服連續檢舉收4張罰單，耗時一年多上訴成功撤銷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名李先生開車行經國道3號北向路段，被後方民眾跟車檢舉未打方向燈，在不到1公里內、短短2分鐘的時間被連續開4張罰單，總計12000元罰鍰，李先生不服裁決向台北地方法院提出行政訴訟，耗時1年多終於一審撤銷後面3張罰單，但監理所不放棄再向台北高等行政法院提起上訴，最後駁回，監理所支付750元的上訴費用。

李先生在2020年8月3日開車上國道3號，遇到「檢舉魔人」跟車在後，以行車紀錄器影像檢舉他4度未依規定打方向燈，讓他吃下4張罰單。但這段影像行經距離約0.9公里，大概2分鐘時間，依照修法完成後的《道路交通管理處理條例》，其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即應論以單一違規行為，不得連續開罰；李先生被開罰雖發生在修法完成前，但他認為不合理決定上訴。

李先生在繳完第1張罰單後，向台北地方法院提行政訴訟，法院一審撤銷剩餘3張罰單，監理站不服判決再向高等行政法院提上訴，這時是2021年8月27日；高等法院駁回監理站上訴，判李先生勝訴，最終程序走完已是2021年11月15日了，雖然來來回回共花了1年多，但李先生總算成功爭取自身權益，免繳剩餘罰單。

現行修法完成後的《道路交通管理處理條例》，為阻止「檢舉魔人」任意舉發，造成不合比例原則的罰單，已明確規定一定時間距離內「民眾舉發不得連續開罰」，如遇不合理的罰單，民眾可向相關機關提出申訴。