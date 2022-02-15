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社會 社會焦點 保障人權

台鐵突關車門險夾到人！列車長竟回「快要交接」　客服再補刀

▲火車門突然關門，人車差點沒命。（圖／石姓車友提供）

▲火車門突然關門，人車差點沒命。（圖／石姓車友提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

誇張！彰化石姓一行10人，13日帶著自行車，從福隆火車站搭自強號回彰化，上車到第3人，車門突然夾住自行車，所幸人及時逃離，但火車已駛離，隨後的7人因此落單，向列車長反映，得到的回答竟是「快要交接班」要他找下一個，車友打了多通緊急電話，都等不到對方回覆，真的令人氣憤。

石姓車友投訴台鐵指出，當天他與家人及友人一行10人購賣自行車運費車票，搭乘177次自強號16：34從福隆開往台中、彰化的列車，列車進站時，規定必須由12車上車，但動線被一個禁止通行指示檔住，上車不便。

石姓車友說，當時小女兒要上車時，車門突然關上，幸好她及時退回，否則必造成其傷亡。列車開動後，其他7人未上車，上車後趕緊按了緊急通話對講機，但其他7人仍被迫留在福隆車站。「之後我到第七車廂跟列車長反映此事，但列車長說要我向客服或福隆車站反映，她也說快要交接班，下一位上車的列車長會協助處理此事，但我一直沒等到有任何人前來關心。」

石姓車友說，他打列車上顯示的服務電話，接電話的先生態度惡劣，不僅沒有幫忙還語帶威脅，要他注意說話語氣，只好再打這位先生指示的另一客服電話，說了要回電，一直到台中站始終未接到對方來電。最後只好與大女兒先在台中下車，另外一位朋友在彰化下車，沒上火車的7名朋友經過一番波折，終於比預定時間晚了兩個多鐘頭回到台中與彰化。

▲火車門突然關門，人車差點沒命。（圖／石姓車友提供）

▲打客服電話還遇到對方態度惡劣。（圖／石姓車友提供）

經查，台鐵對發生此事，已進一步針對站方、客服人員態度不佳等問題，將調閱監視器做進一步深入調查並檢討，並表示未搭到自強號的7人可以全額退費；石姓車友說，這整件事凸顯了台鐵對安全漠視，如果我小女兒未注意到車門關閉，很可能造成傷亡。而且車站無人注意乘客上下車的情況，如有緊急事故或危險發生，沒有人能夠及時處理。難道要出嚴重公安問題才要處理嗎。

不僅如此石先生當時在火車上，遇到有乘客誤按警鈴，鈴聲響了很久，都未見有人前來查看。也是他家人按對講機通知，結過得到的回覆，只告知她按一下警鈴解除即可，若真的有緊急事件發生，例如有人挾持人質等，不知台鐵人員該如何應變。

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