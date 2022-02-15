快訊／死亡+1「這波Omicron首見」！本土增5例、境外增40例

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續！中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1例死亡個案，為桃機-金嗓歌友會衍生的桃園8旬洗腎婦，確診到死亡僅16天。另新增5例本土病例，分別是亞旭、嘉聯益以及桃機相關，另有40例境外移入。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、15例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(8例)、印度及新加坡(各3例)、澳大利亞、菲律賓、越南及日本(各2例)、英國、西班牙、阿爾及利亞、加拿大、法國、香港、義大利、瑞典、德國、荷蘭、印尼、巴西及阿根廷(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至2月14日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案18138)，為80多歲本國籍女性，具慢性病史，為案17368相關接觸者，因有就醫需求，於今年1月10日由衛生單位安排住院隔離，1月19日隔離期滿前採檢確診，繼續隔離治療，於2月4日死亡。

指揮中心指出，另今年2月12日公布之案19592境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,019,159例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,998,996例排除)，其中19,666例確診，分別為4,283例境外移入，15,329例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

▲2/15新增本土病例。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。