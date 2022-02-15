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被雷擊中大難不死！國外女甦醒　身上竟多了道「來自上天的圖騰」

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／闕壯理醫師）

▲英國女子遭雷擊，身上出現一道神祕圖騰。（圖／翻攝自Instagram／闕壯理醫師，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

遭雷擊奇蹟生還，醒來還多了一道神祕圖騰！亞東醫院家醫科醫師闕壯理分享真實案例，英國一名30歲的女子被雷擊中後僅耳膜破裂、身上卻驚見如紅色蕨類般的「利希滕貝格圖騰」。闕壯理表示，只有被雷公選上且大難不死的人，才會出現這戲劇化的圖騰。

30歲的英國女子艾蜜莉（化名）在風雨交加的天氣邊講電話邊走路。忽然間「轟」一聲巨響，便失去意識。艾蜜莉醒來後發現自己獨自躺在地上，距離手機數呎，右側身體灼熱和感覺異常。送醫後，艾蜜莉的意識清晰，僅表示有一點頭痛和耳鳴。右側身體的感覺比較怪，不過灼熱感已經消失。

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醫師隨後做了幾項檢查，發現生命跡象、心電圖、神經學檢查、眼睛都正常，僅有右耳耳膜破洞。然而最明顯的問題，莫過於艾蜜莉身上，如紅色蕨類般、從脖子延伸到腹部和四肢的奇怪圖騰。醫師認出，這是典型的「利希滕貝格圖騰」，便確定艾蜜莉遭雷擊。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／闕壯理醫師）

▲圖騰自右邊脖子蔓延到手腳。

闕壯理解釋，「利希滕貝格圖騰」(Lichtenberg figures)由18世紀德國物理學家Georg Christoph Lichtenberg發現並命名。原因是電流經過皮下組織，對微血管造成離子化和熱傷害，微血管的發炎反應形成特別的圖騰。他表示，利希滕貝格圖騰通常在24小時內消失，少數會留下色素沈澱，但戲劇化的樣貌，往往讓患者心理恐慌。

闕壯理說明，雷擊對皮膚的表現，可以像利希滕貝格圖騰一樣輕微，或是全層皮膚燒焦壞死。艾蜜莉右耳耳膜破裂和右半身較嚴重的症狀，推測和右手拿手機有關。

闕壯理指出，遭雷擊的機率是60萬分之一，死亡率約10%，剩下的90%有不同程度的傷勢。他提醒，以後下雨天還是多多留意，不要在空曠的戶外講電話。

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