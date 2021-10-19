2021黑面琵鷺保育季　尋找社區黑琵圖騰贈送限量版黑琵貼紙

▲台南市佳里分局中鹽派出所所長施信結，指著派出所牆壁上有相當漂亮的「黑琵圖騰」，呼籲大家共同來保護生態、愛護黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021黑面琵鷺保育季，24日將在七股黑面琵鷺展示館前隆重登場，台南市生態保育學會宣布，為喚起大家對黑面琵鷺的重視，系列活動之一的「尋找社區黑琵圖騰」，民眾只要把看到跟黑琵有關的圖騰拍照，在活動當天前往會場秀出來，就贈送台南4個地區限量版黑琵貼紙，1人限1張，歡迎參與黑面琵鷺保育季活動。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，這幾天北風已經吹起，號稱 「國際明星鳥」保育級鳥類 「黑面琵鷺」，已經陸陸續續出現在台南七股沿海，19日在七股黑面琵鷺保護區就已經出現258隻黑琵，頂山賞鳥亭及附近濕地有150隻，台南地區至少已經有400多隻的黑琵來七股，展開為期半年的棲息度冬了，台南市政府主辦的2021黑面琵鷺保育季也將陸續登場，歡迎全國民眾在疫情微解封，來七股賞黑琵、吃海產，騎腳踏車打卡逍遙遊。

邱仁武表示，今年黑琵保育季系列活動之一，除了尋找去年台南市長黃偉哲在學甲濕地野放的「85」黑琵外，為讓更多社區民眾參與，也有系列2活動「尋找社區黑琵圖騰」，民眾只要把所看到的黑琵圖騰拍照起來，在星期日活動當天中午12時前抵達會場秀出來黑琵圖騰照，就贈送包括台南七股主棲地、頂山賞鳥亭、學甲濕地生態園區及四草野生動物保護區等4個地區的限量版黑琵貼紙，1人限1張，歡迎大家一起來參加黑面琵鷺保育季活動。

七股區長顏文穗特別到黑面琵鷺保護區巡視會場，也親眼目睹黑面琵鷺在曾文溪口保護區棲息情形，感到相當興奮，佳里分局中鹽派出所所長施信結也發現派出所牆壁上有相當漂亮的「黑琵圖騰」，一起呼籲大家共同來保護生態、愛護黑面琵鷺。