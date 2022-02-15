今年元宵節比去年提早11天！專家揭背後「神秘原理」：與月亮有關

▲元宵節要吃湯圓。（圖／Unsplash、Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

今（15）天是元宵節，也是農曆新年後第一個月圓之夜。有民眾發現，去年元宵節對應的國曆時間是2月26日，比今年晚了11天，而明年對應的國曆時間是2月5日，又比今年提早10天，明明同樣是元宵節，為什麼國曆日期有時早有時晚？

根據《新華日報》報導，中國天文學會會員、天津市天文科普專家趙之珩表示，早期大陸使用的是農曆，為一種陰陽曆，以月球圓缺和太陽運動的週期為依據。農曆曆法規定，大月30天，小月29天，12個朔望月總共為354或355天，而國曆則是地球繞太陽公轉一週為一年365天，閏年366天，兩者差了11天左右。

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為了補齊國曆和農曆相差的天數，方法是把某些年變成「13個月」，讓當年出現兩個一樣天數的月份，稱為「置閏」（即閏月）。「置閏」是依據二十四節氣來定，因為有「置閏」的巧妙安排，因此元宵節對應的國曆日期才會每年都不同，要麼提前11天，要麼後推19天，像是2016年和2025年的元宵節是在2月，2018年和2037年的則是在3月。

翻閱天文年曆發現，21世紀裡最早的元宵節是在國曆2061年2月4日，最晚的則是2015年3月5日，兩次相差1個月之久。