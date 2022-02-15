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結合真人武打、布袋戲、動畫！紙風車《哪吒鬧龍宮》犧牲票房開賣

▲▼紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，推出全新製作《哪吒鬧龍宮》。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，推出全新製作《哪吒鬧龍宮》。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，近推出全新製作《哪吒鬧龍宮》，今（15）日起開放會員預購。這齣劇作結合真人武打、布袋戲與動畫，紙風車透露30多年前時，前身魔奇劇團曾在歐洲首演，驚艷國外，回台巡迴後封箱多年不曾演出過，如今在紙風車30周年重新製作演出，別具意義，為了演出品質甚至犧牲票房，只開賣1樓座位。

▲▼紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，推出全新製作《哪吒鬧龍宮》。（圖／紙風車劇團）

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▲2000年的李永豐示範耍龍。（圖／紙風車劇團）

紙風車劇團表示，《哪吒鬧龍宮》30多年前由紙風車劇團前身魔奇劇團在歐洲首演，驚豔國外，當時奧地利偶戲協會主席HUDOBAOTTOKAR看完後讚嘆，「木偶在舞台上的可能性已經做到極致，我無法想像他們怎麼可以如此做到⋯」。

而德國漢堡晨報也報導，「成功的將傳統形式和現代想法融合，熱鬧的京劇刀槍對打結合肢體動作，敘述一個充滿詩意和想像力的故事。」2000年在台灣巡迴演出後，已封箱多年不曾演出過，這次在紙風車劇團30周年重新製作演出，別具意義。

▲▼紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，推出全新製作《哪吒鬧龍宮》。（圖／紙風車劇團）

▲▼2000年時，李永豐示範身段。（圖／紙風車劇團）

▲▼紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，推出全新製作《哪吒鬧龍宮》。（圖／紙風車劇團）

紙風車劇團團長任建誠表示，布袋戲是早期台灣孩子們的童年記憶，《哪吒鬧龍宮》以傳統布袋戲與現代劇場進行融合、實驗，除了以簡單趣味又創意的方式讓孩子欣賞布袋戲，也期待《哪吒》能作為出國進行文化交流的主要製作，在國際疫情稍緩的時刻，至疫苗致贈台灣的國家演出，進行文化回禮傳達感謝。

《哪吒鬧龍宮》以真人與布袋戲同台演出，在現代劇場上重現傳統布袋戲台的翻台場景，2年前劇團已規畫重新製作，總編導李永豐當時給編導及製作小組功課，提早進行實驗及研究，務必突破舊有框架及融合現代科技。

▲▼紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，推出全新製作《哪吒鬧龍宮》。（圖／紙風車劇團）

▲2022年演員如火如荼排練中。（圖／紙風車劇團）

製作團隊自2020年起即着手進行投影、LED等實驗，後來遇到疫情爆發、布景道具工廠火災等因素而緩下腳步，將演出延後至2022年，但此間的研究並未停下，團隊洽詢許多影像動畫團隊、LED、投影團隊進行實驗，劇本改編也依現代社會而編修，近日排練正如火如荼進行中，卸下行政職的創辦人李永豐更密集專心進排練場修戲，足見他對30周年大戲的重視。

李永豐表示，「紙風車走到如今真的不容易，每一場演出都希望能帶給孩子生命向上的力量，劇場Live演出仍與電視、電影不同，有它獨特的力量，小時候在戲台下看布袋戲也給了我不少歡笑。《哪吒鬧龍宮》雖然以前大獲好評，但好要更好，紙風車就是要不斷創新突破，作為紙風車30年之作，希望能讓孩子看到不一樣的台灣文化傳遞。」

▲▼紙風車劇團成立30週年，經歷疫情和火災考驗後，推出全新製作《哪吒鬧龍宮》。（圖／紙風車劇團）

▲《哪吒鬧龍宮》結合真人武打、布袋戲與動畫，2022年演員如火如荼排練中。（圖／紙風車劇團）

此次由國立傳統藝術中心擔任場地協辦，為演出效果及觀眾觀劇品質，捨棄票房，每場只賣1樓500張票，紙風車也對此表達感謝。

紙風車劇團說明，《哪吒鬧龍宮》今年僅在台北的台灣戲曲中心演出4場，這也是紙風車劇團首次在此演出，團隊更實地至演出場地會勘丈量，研究場館座位及觀眾座位的視線角度，而為了表現布袋戲傳統的美學與特性，融合現代劇場後整體效果的呈現，經過一番考量，為使觀眾有更好的看戲體驗，決定僅賣1樓座位，原本單場近千的座位僅售一半，雖然票房減少，但堅持製作品質，是劇團30年來的堅持，呼籲觀眾把握機會購票。

《哪吒鬧龍宮》將於3月26日至27日於演出，2/15元宵節中午起開放會員預購，2/22中午全面啟售。

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