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年後拼甩油！宅家運動瘦身　啞鈴、無繩智慧型跳繩爆賣

▲▼跑步機,跑步,運動,室內運動,快走,心肺耐力。（圖／Pakutaso）

▲春節期間吃太好，不少人在年後力拼甩油，對抗走樣的體態。 （圖／Pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

過年大魚大肉，元宵節再來份湯圓，熱量爆表，想訂定年後瘦身計畫，但考量疫情或天氣冷不想出門的話，輕巧的飛輪車、可收納的平板跑步機，都是甩油好選擇，目前網購平台推促銷活動，居家健身器材可便宜入手，宅在家也能揮汗動起來，另從熱銷榜發現，啞鈴、智慧型跳繩爆量熱賣，其中啞鈴銷量更是爆賣7倍。

年後甩油大作戰，東森購物網精選健步機、跑步機、垂直律動機等運動健身器材5折起，指定品牌如強生，好收不佔空間的樂活有氧健身車，在家隨時都能運動，限時破盤價不到4,000千元，其他指定商品也有限定折扣外，再送全能訓練椅+跑步機地墊或弧形仰臥起坐架等不同好禮，X-BIKE晨昌則是買電動跑步機送排汗T恤。

面對體重直線上升，蝦皮購物推出「全民瘋運動」，破千運動商品祭出5大優惠，包括運動夯品整點瘋搶3折起、蝦幣最高回饋50倍、戶外選物買1送1、5折紅包整點搶、狂撒商城85折券，其中推薦WELLCOME家用電動跑步機特價20,000元有找、輝葉創飛輪健身車9,900元，百搭潮流運動單品adidas ADVANTAGE經典鞋現省超過700元、Nike W Air Zoom Pegasus慢跑鞋特惠價2,100元，運動也能時尚有型，活動只到2/18。

居家健身器材,啞鈴（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物）

▲啞鈴成為運動瘦身最熱銷的健身器材，在家就能打造專屬健身房。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物）

Yahoo奇摩購物則是公布「運動瘦身熱銷Top5」，其中「20kg啞鈴組」銷量狂漲7倍奪冠、其次是可隨時運動，不受空間限制的「無繩智慧計數跳繩」，輕巧方便又大人小孩皆宜，銷量飆漲5倍，而價格實惠、輕量型的飛輪車、新平板跑步機也是居家運動必備商品，分別位居第3、4名，美型按摩槍因時尚外觀加上輕巧、機身穩定，還可調整多種力道變速，也在熱銷商品之列，拿下第5名。

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