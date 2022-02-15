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還有130日本人未撤離烏克蘭！　岸田文雄15日熱線總統澤倫斯基

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基,日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與日本首相岸田文雄15日將進行首次熱線通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

隨著俄烏情勢一觸即發，日本首相岸田文雄將於15日與烏克蘭總統澤倫斯基進行熱線通話，而這也會成為兩人首次的對談，預計討論近日俄羅斯在前線增兵導致局勢緊張一事，並對日本公民的保護措施與緩解緊繃情勢等交換意見。

根據《富士新聞網》報導，岸田文雄15日將與烏克蘭總統澤倫斯基熱線通話，這是岸田上任後首次與澤倫斯基對談。根據日本政府指出，截至14日為止，仍有約130名日本公民留存在烏克蘭當地，兩人預計會針對日本公民的保護措施以及對緩解緊張局勢提出協助等議題進行意見交換。

▲▼ 烏克蘭首都基輔。（圖／達志影像／newscom）

▲目前仍有130多名日本公民未撤離烏克蘭。（圖／達志影像／newscom）

岸田文雄14日已對相關幕僚提出指示，要求在保護當地日本公民與外交方面進行確實對應，不可有任何疏漏。此外，他也在自民黨會議中提到，「假如俄羅斯真的發動攻擊，使得日本必須對其祭出制裁，屆時將會與美國以及歐洲各國進行協調，以決定制裁的具體內容。」

日本政府已經要求部分的駐基輔大使館人員撤離，並安排於14日起依序離開烏克蘭。官房長官松野博一14日則在記者會中表示，受此影響，當局將在利沃夫設立臨時連絡事務所，以負責當地日本公民撤離等保護作業。由於風險持續升高，各航空公司可能隨時停飛烏克蘭航班，日本政府仍持續呼籲當地公民盡快撤離。

另一方面，根據《日本放送協會》報導，對於美方稱俄羅斯可會在近日發動攻擊一事，俄羅斯駐日大使加盧津（Mikhail Yurievich Galuzin）表示，俄羅斯沒有發動戰爭的計畫或企圖。他強調，為了保護人民的生命安全，俄羅斯才不得不進行軍事訓練，而這全都是由於北約持續向東擴張，對俄國造成「明顯威脅」。

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