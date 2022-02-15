烏克蘭情勢緊張　外交部：代表處致電32僑民籲儘速離開

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭危機急劇升高，外交部12日呼籲國人避免前往烏克蘭，並建議我國僑民儘速離開烏克蘭。外交部發言人歐江安15日在例行記者會表示，外交部不斷敦促、提供必要協助給烏克蘭僑胞，但仍須尊重其意願，目前有32位國人在烏克蘭，已有幾位僑胞有離開該國的計畫，也有僑胞計畫前往西邊，避開可能的風險。

對於烏克蘭僑胞情形，歐江安表示，外交部已3度呼籲國人避免前往烏克蘭，同時也請旅居在烏克蘭的僑民、留學生和國人，利用現在烏克蘭國際航班正常運作的時候，儘速離開烏克蘭，並且要提高警覺，與駐處、貿易中心、外交部保持密切聯繫。

歐江安表示，根據外交部掌握，目前在烏克蘭僑胞有25人，另外還有在烏克蘭觀光、短暫停留的7名國人，總計32人，俄羅斯代表處已經一一致電，確認其安全無恙，並提供烏克蘭最新情勢和航班資訊，敦促國人要及早規劃離開烏克蘭。

歐江安表示，目前已有幾位僑胞有準備離開烏克蘭，另外有一些僑胞沒有離開烏克蘭，但會前往該國西邊，避開可能的風險。

歐江安表示，面對俄羅斯和烏克蘭邊境情勢緊張升高，呼籲各方還是要透過和平的方式加強協商和對話，理性地解決爭端，維護區域和平穩定，同時應尊重烏克蘭主權獨立、領土完整，促進相關國家必須透過和平理性的方式，來解決歧見和相關爭端，維護區域和平穩定。

歐江安說，外交部將持續關注相關發展，如果情勢出現變化，產生人道需求的話，也會配合國際社會和友好國家合作，來提供烏克蘭適當的協助。