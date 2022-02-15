遭中國官媒點名「暗獨」　陳以信：我最反對台獨

▲立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸官煤《人民政協報》公開點名國民黨立委陳以信、林為洲是「暗獨」份子，表面上打著「堅持一個中國」的旗幟，實質上卻勾結美日等反華勢力，在兩岸關係上的破壞力上，比綠營裡的「明獨」更大。對此，陳以信15日表示「不予置評」；但陳強調，自己最支持中華民國，而支持中華民國絕不是反華，他最反對的是台獨。

陳以信認為，國民黨未來的路線，應該是親美與和陸兼顧。而他這幾年協助國民黨親美知美，呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定之策略，幫中華民國找到永續發展之方法，幫國民黨找到重新執政之路徑。

陳以信指出，民進黨政府最大失策所在，就是單邊押寶美國，完全斷絕兩岸關係發展可能，反讓台灣陷入失衡危險當中。但陳以信強調，中共不應把尋求穩定平衡的作法當作反華，否則就會是嚴重的誤判。

《人民政協報》14日刊出一篇「促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭」為題的評論。內文指出，台灣有兩股勢力，一股是把台灣獨立作為最終實現目標的民進黨內反動派，這稱為「明獨」；而另一股是表面上打著「堅持一個中國」的旗幟，實質上卻勾結美日等國際反華勢力的「暗獨」。

評論中直指陳以信、林為洲為「暗獨」。在陳以信的部分提及，陳以信等國民黨一干人在農曆春節時躥訪華府，「他們在蔡英文閨蜜，也是島內最頑固『台獨』分子之一、民進黨當局駐美代表蕭美琴的安排和撮合下，拜訪了美國國會裡幾名『反華急先鋒』議員」，乞求美國國會裡的反華勢力對拜登政府進一步施壓以阻止兩岸統一。

該篇評論也形容，「暗獨」不能小覷，因為有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大。