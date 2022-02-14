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交易員1動作害公司虧2.4億　「3天全部還清」最強金主曝光

記者黃翊婷／綜合報導

中國上市公司金字火腿股份有限公司傳出有員工擅自操作期貨，導致公司虧損人民幣5510萬元（約新台幣2.4億元），沒想到他僅僅只花了3天，就在岳父施雄飈的幫助下，將虧損的金額全部補上，進而掀起各界熱議。

金字火腿。（圖／翻攝自金字火腿網站）

▲金字火腿一名交易員擅自操作期貨，導致公司嚴重虧損。（圖／翻攝自金字火腿網站）

根據《中國新聞網》報導，金字火腿表示，自去年9月以來生豬期貨指數從16075點持續單邊下行，同年9月16日生豬期貨指數從開盤的14172點快速下滑至13798點，公司期貨交易員承受巨大壓力，擔心持倉合約發生強制平倉風險，於是當日上午在未向期貨決策小組成員請示的情況下，自行賣出共計902手生豬合約，試圖用更低的價格重新建倉，結果導致公司虧損人民幣5510萬元。

該名交易員向公司匯報此事，並承諾會在2021年9月27日賠償損失，3天之後他就把全部款項匯進公司帳戶。至於交易員是如何在3天內籌出人民幣5510萬元，金字火腿解釋，這筆錢來自員工個人和他的岳父施雄飈，施雄飈是持有公司3.45％股份的自然人股東，而且還是公司前實際掌權人施延軍的哥哥。

由於籌措資金時間有限，施雄飈在2021年9月29日向朋友、公司副總裁王啟輝拆借資金人民幣4105萬元，又將哥哥施延軍原本委託要交給姪子的扶養費人民幣595萬元挪來，再加上女婿的個人資金等等，總算將錢湊齊。後來，施雄飈轉讓持有的其他公司股票，陸續將錢還給王啟輝和施延軍。

截至2月11日，施雄飈仍欠王啟輝人民幣692.78萬元。面對外界議論，金字火腿表示，施雄飈是基於岳父的身分協助賠償，而非以股東的身分，資金來源也是自有以及自籌的，所以這筆交易不構成權益性交易，公司會將賠款計入營業外收入，不存在利用賠款調節利潤的情形。

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