陸官媒點名這2人　喊國民黨是「暗獨」！破壞力大於明獨民進黨

▲國民黨立委陳以信日前前往美國訪問華府，並與駐美代表蕭美琴會面。（圖／翻攝陳以信臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

中國大陸官媒《人民政協報》表示，有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大。該媒體並點名國民黨立委林為洲、陳以信「這樣的公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。」

《人民政協報》12日發表《促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭》文章指出，當前破壞和分裂祖國的人，在島內表現為「兩股」勢力，一股是把「台灣獨立」作為最終實現目標的民進黨內的反動派，這股勢力被稱為「明獨」；而另一股，則是表面上打著「堅持一個中國」的旗幟，實質上卻勾結美、日等國際反華勢力，以「反共」之名行「反中」之實的國民黨內少數頑固派，他們很多時候和民進黨內反動派相互勾連合流，威脅兩岸和平，破壞兩岸交流，這股勢力被稱為「暗獨」，「對於一明一暗的這兩股分裂勢力，我們必須進行堅決地鬥爭。」

文中提到，當兩岸中國人春節都沉浸在萬家團圓、盡享天倫的時候，陳以信等國民黨一干人訪華盛頓，他們在蔡英文閨蜜、也是島內最頑固「台獨」份子之一、民進黨當局駐美代表蕭美琴的安排和撮合下，拜訪了美國國會裡幾名「反華急先鋒」議員，並與之達成所謂某種共識。

▲▼陳以信（上圖）、林為洲被《人民政協報》點名。（圖／資料照／記者屠惠剛、李毓康攝）

文中認為，根據陳以信返台後舉行的記者會透露出的訊息看，他與美國反華議員達成的那些所謂共識，其實就是乞求美國國會裡的反華勢力，對拜登政府進一步施壓，意圖讓拜登政府在對台軍援和對抗遏制中國大陸方面加碼，以此阻止兩岸統一。

《人民政協報》說，中國有句俗語，叫「明槍易躲暗箭難防」，在兩岸關係中，對於「明獨」而言，大陸既好應對也好識別，但對於「暗獨」，「我們往往難以識別」，尤其是在各地基層對台交流中，經常會出現被假象所迷糊的現象；甚至在一些地方的交流中還會出現「遇到藍營就擁抱，遇到綠營就喊打」，似乎藍營就是自己人就是好人，綠營都是壞蛋，事實上，這之中恰恰存在很多假象。

《人民政協報》指出，在對台交流和統戰工作中，無論藍營還是綠營，「我們都應該搞二分法」，因為在現實社會裡還存在另外一個現象，即「藍營不一定都好，綠營不一定都壞」，「在藍營裡照樣有一批像林為洲、陳以信這樣的公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流，繼承李登輝『兩國論』路線的國民黨人存在。而綠營中同樣存在很多不支持『台獨』的中間派，這些人同樣可以爭取。」

▼《人民政協報》文章。（點圖可放大／翻攝《人民政協報》網站）

《人民政協報》表示，「明獨」很壞，它直接威脅兩岸和平和民族復興，但也要認識到「暗獨」同樣不能小覷，因為有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大。

《人民政協報》說，原因很簡單，在台灣民眾眼裡，「明獨」污衊抹黑大陸，是他們的工作和本性，有時候民眾聽得厭煩就不再信他們的鬼話；但藍營裡的「暗獨」，因為「藍營」外衣，讓他們在兩岸關係上看起來更有話語權，他們給台灣民眾的印象是，這些人是親大陸的，而如果連親大陸的人都罵大陸、污衊大陸、抹黑大陸，台灣民眾就會自然而然地認為大陸可能真的不好，否則親大陸的藍營人士怎麼會說大陸不好呢？所以說，在破壞兩岸關係上，往往「暗獨」比「明獨」更具破壞力。