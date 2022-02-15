　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸官媒點名這2人　喊國民黨是「暗獨」！破壞力大於明獨民進黨

▲▼陳以信、蕭美琴。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲國民黨立委陳以信日前前往美國訪問華府，並與駐美代表蕭美琴會面。（圖／翻攝陳以信臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

中國大陸官媒《人民政協報》表示，有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大。該媒體並點名國民黨立委林為洲、陳以信「這樣的公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。」

《人民政協報》12日發表《促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭》文章指出，當前破壞和分裂祖國的人，在島內表現為「兩股」勢力，一股是把「台灣獨立」作為最終實現目標的民進黨內的反動派，這股勢力被稱為「明獨」；而另一股，則是表面上打著「堅持一個中國」的旗幟，實質上卻勾結美、日等國際反華勢力，以「反共」之名行「反中」之實的國民黨內少數頑固派，他們很多時候和民進黨內反動派相互勾連合流，威脅兩岸和平，破壞兩岸交流，這股勢力被稱為「暗獨」，「對於一明一暗的這兩股分裂勢力，我們必須進行堅決地鬥爭。」

文中提到，當兩岸中國人春節都沉浸在萬家團圓、盡享天倫的時候，陳以信等國民黨一干人訪華盛頓，他們在蔡英文閨蜜、也是島內最頑固「台獨」份子之一、民進黨當局駐美代表蕭美琴的安排和撮合下，拜訪了美國國會裡幾名「反華急先鋒」議員，並與之達成所謂某種共識。

▲▼立法院院會 國是論壇 葉毓蘭 溫玉霞 陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳以信（上圖）、林為洲被《人民政協報》點名。（圖／資料照／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲▼國民黨民主守夜活動,林為洲 。（圖／記者李毓康攝）

文中認為，根據陳以信返台後舉行的記者會透露出的訊息看，他與美國反華議員達成的那些所謂共識，其實就是乞求美國國會裡的反華勢力，對拜登政府進一步施壓，意圖讓拜登政府在對台軍援和對抗遏制中國大陸方面加碼，以此阻止兩岸統一。

《人民政協報》說，中國有句俗語，叫「明槍易躲暗箭難防」，在兩岸關係中，對於「明獨」而言，大陸既好應對也好識別，但對於「暗獨」，「我們往往難以識別」，尤其是在各地基層對台交流中，經常會出現被假象所迷糊的現象；甚至在一些地方的交流中還會出現「遇到藍營就擁抱，遇到綠營就喊打」，似乎藍營就是自己人就是好人，綠營都是壞蛋，事實上，這之中恰恰存在很多假象。

《人民政協報》指出，在對台交流和統戰工作中，無論藍營還是綠營，「我們都應該搞二分法」，因為在現實社會裡還存在另外一個現象，即「藍營不一定都好，綠營不一定都壞」，「在藍營裡照樣有一批像林為洲、陳以信這樣的公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流，繼承李登輝『兩國論』路線的國民黨人存在。而綠營中同樣存在很多不支持『台獨』的中間派，這些人同樣可以爭取。」

▼《人民政協報》文章。（點圖可放大／翻攝《人民政協報》網站）

（圖／翻攝《人民政協報》）

《人民政協報》表示，「明獨」很壞，它直接威脅兩岸和平和民族復興，但也要認識到「暗獨」同樣不能小覷，因為有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大。

《人民政協報》說，原因很簡單，在台灣民眾眼裡，「明獨」污衊抹黑大陸，是他們的工作和本性，有時候民眾聽得厭煩就不再信他們的鬼話；但藍營裡的「暗獨」，因為「藍營」外衣，讓他們在兩岸關係上看起來更有話語權，他們給台灣民眾的印象是，這些人是親大陸的，而如果連親大陸的人都罵大陸、污衊大陸、抹黑大陸，台灣民眾就會自然而然地認為大陸可能真的不好，否則親大陸的藍營人士怎麼會說大陸不好呢？所以說，在破壞兩岸關係上，往往「暗獨」比「明獨」更具破壞力。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
陸官媒點名這2人　喊國民黨是「暗獨」！破壞力大於明獨民進黨
福原愛鬆口認再婚！　笑談江宏傑「總算可以離婚」閨蜜傻眼
今晨9℃！下波全台濕冷變天時間曝　雨更多、冷空氣更強更久
板橋槍響！嫌開車撞警逃竄雙北　警開槍還擊3傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市府未掌握萬華阿公店釀疫情？民眾黨反嗆監察院：雙標典範

陸官媒點名這2人　喊國民黨是「暗獨」！破壞力大於明獨民進黨

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪

高嘉瑜情人節喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入惹怒網友

地方可訂更高食安標準？　行政院：福食涉外交政策「權歸中央專屬」

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

嗆蔣萬安反被酸「扶龍王」　王世堅：確實！韓國瑜被我罵到當市長

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

孫德榮昔日為5566猛打飛輪海　炎亞綸記仇至今「說我們是充氣娃娃」

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

北市府未掌握萬華阿公店釀疫情？民眾黨反嗆監察院：雙標典範

陸官媒點名這2人　喊國民黨是「暗獨」！破壞力大於明獨民進黨

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪

高嘉瑜情人節喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入惹怒網友

地方可訂更高食安標準？　行政院：福食涉外交政策「權歸中央專屬」

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

嗆蔣萬安反被酸「扶龍王」　王世堅：確實！韓國瑜被我罵到當市長

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村原因曝　怒寫「畜生不得好死」

9歲姪女爬他床　嬌喊「陪我玩就給你看我穿內衣」！他下體被碰嚇壞

鄭元暢秘接《華燈》內幕　親回感情現況「對象不是強求就有」

德國慕尼黑2列火車對撞！　至少1死14傷

9款網友大推「一生摯愛」的彩妝清單　NARS小白餅、子彈唇膏入手不後悔

北市府未掌握萬華阿公店釀疫情？民眾黨反嗆監察院：雙標典範

元宵節4星座「迎富送窮」要發了！準備加薪、玩刮刮樂中大獎

吳怡霈爆復合「7年日籍男友」！重拾舊情同居香閨　經紀人揭2人關係

福原愛鬆口認再婚！　笑談江宏傑「總算可以離婚」閨蜜傻眼

陸官媒點名這2人　喊國民黨是「暗獨」！破壞力大於明獨民進黨

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防科技犯罪

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

高嘉瑜喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入

阿公店釀疫情爆發　監委批北市長期未掌握

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

連勝文：最希望陳時中出來選

陸官媒點名藍營這2人　破壞力大於「明獨」民進黨

地方可訂更高標準擋福食？　政院回應了

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

侯家軍3人請辭備戰議員選舉

快訊／高雄案在台北足跡曝光　曾到中山區日本料理店、搭高鐵

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

更多熱門

相關新聞

陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

國民黨不分區立委陳以信指出，台南市六都的房地產新屋成交價台南上漲高達72％，是六都第一名，情人節的今天年輕人根本就買不起新屋。

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

陳以信再開砲　黃偉哲：全力防疫不噴口水

陳以信再開砲　黃偉哲：全力防疫不噴口水

台南車禍死傷6都最高　他：黃偉哲任內暴增2倍

台南車禍死傷6都最高　他：黃偉哲任內暴增2倍

關鍵字：

人民政協報陳以信林為洲蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

威力彩12.1億送出　獎落台中大甲

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

KID突洩真面目「東區妹仔爆哭」！　揭真相網驚：看不出來

認已婚生女1年…《我只喜歡你》吳倩、張雨劍離婚！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

元宵節必吃「5大強運食物」！命理師：吃對旺整年

明金成不樹葬了！遺孀心疼沒了根

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面