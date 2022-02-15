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本土爆11條不明傳播鏈！醫喊「只是冰山的一角」　實際恐藏3倍

▲▼ 苗栗確診女攤販於新竹縣的足跡目前已完成清消 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗確診攤販於新竹縣的足跡目前已完成清消 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（14）日公布新增4例本土、50例境外，目前已有11條傳播鏈感染源未釐清，林口長庚副院長邱政洵指出，「這只是冰山的一角」，每條不明感染源傳播鏈下還潛藏3條傳播鏈，至少再觀察一個月才能確定疫情是否穩定下降。

昨日新增案例包括苗栗竹南市場攤商（案19731）、高雄鳳山區母子（案19730、案19732）、紅茶牛奶店員工（案19733），指揮官陳時中表示，案19731可能與高雄砂石場群聚相關，其中一名確診員工回苗栗過年時傳給姊妹，姊妹兩人都曾到竹南市場，但因都沒有在該攤位消費或停留，僅是足跡相關、沒有重疊，詳細接觸史仍待進一步調查。

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陳時中提到，高雄母子則疑似為兒子傳給母親，而紅茶牛奶店員工的父親為貨櫃司機，曾進出高雄港，但先前4度採檢皆為陰性，感染源仍待釐清。

根據《聯合報》報導，加上原先9條待釐清傳播鏈，國內目前已累積11條不明感染源傳播鏈，林口長庚副院長邱政洵認為，「這只是冰山的一角」，每條不明感染源傳播鏈下潛藏3條傳播鏈，需透過擴大篩檢找出感染者，至少還要再觀察一個月才能確定疫情是否穩定下降。

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