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3月中檢疫改「10+7」！　專家預言將實施入境免隔離

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲專家預言，「10+7」若可行，將朝向免隔離目標前進。（圖／記者劉亮亨攝）

記者崔子柔／綜合報導

新冠疫情肆虐全球超過2年，不少民眾相當期盼邊境解封的日子，中央疫情指揮中心日前宣布，計畫於3月中開始居家檢疫縮短為「10+7」，另將放寬商務人士入境許可條件，新光醫院副院長洪子仁則認為，一旦「10+7」可行，就會朝免隔離的目標前進。

指揮中心未來將縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理，檢疫方式以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

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而放寬商務人士入境，也比照縮短檢疫，在PCR檢測方面，必須在入境時及檢疫期滿前（第10天）各採檢1次，檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，也就是需要做2次PCR和4次家用快篩。

根據《中時新聞網》報導，新光醫院副院長洪子仁指出，日本研究稱Omicron病毒量於感染第3天達最高，接著會急轉直下，到了第10天幾乎就不具傳染性，一旦「10+7」可行，未來可朝「7+7」、「5+7」方向發展，最終目標就是完整接種疫苗者免隔離，可直接入境。

對於國內醫療量能可否因應邊境全面開放，洪子仁則說，染上Omicron的病患以輕症、無症狀占大宗，僅有約5%為重症，只要能落實分流即可舒緩壓力，但政府仍應設法提升50歲以上、尚未接種任何疫苗者的接種率。

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