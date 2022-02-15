男友睡著才敢卸妝！白皙大眼正妹「素顏秒變大媽」：怕他做惡夢

▲大眼正妹不敢在男友面前卸妝。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

有時女生為了保持美麗形象，不輕易以素顏見人！就有一名女網友分享表示，她為了避免男友做惡夢，只能哄完男友睡著後才敢卸妝，她並PO出卸妝前後對比影片，嚇壞一票網友「這不是化妝，這是易容！」

一名女網友在「爆廢公社公開版」分享一則15秒影片，並附文寫著「先哄你睡覺，女友不為人知的辛酸秘密」。影片中可見，一名大眼睛、白皙皮膚的正妹，用著大陸口音對著鏡頭小聲的比「噓」，表示男朋友剛剛睡著，「我一般都是他睡著後才敢卸妝，因為我怕他看到我的素顏會做惡夢。」

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影片至此，下一秒就變成了正妹的素顏畫面，只見深邃的大眼睛變成無神單眼皮，眉毛也相當稀疏，臉型少了修容的修飾，變得更大更寬，正妹無奈說著，「就是不知道我男友啥時候才能適應我這個素顏呢？」

▲落差太大網友都驚呆了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友們看完影片都被這差異嚇傻了，還有人直呼根本是川劇變臉，「連我也開始做惡夢了」、「可能要下輩子才能適應了」、「這不是化妝 這是易容」、「活的好辛苦」、「雖然不能造口業，但轉換那一剎那真的嚇到我了」、「看你還敢不敢網戀」、「身為彩妝師的我技術卻沒有她精湛，真是為自己感到可恥」。

不過有眼尖網友認為，影片中前後的2位女子，從口音分辨應該不是同一人。無論是不是同一人，這部影片已經成功掀起網友們的討論。