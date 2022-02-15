　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友睡著才敢卸妝！白皙大眼正妹「素顏秒變大媽」：怕他做惡夢

▲▼ 0

▲大眼正妹不敢在男友面前卸妝。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

有時女生為了保持美麗形象，不輕易以素顏見人！就有一名女網友分享表示，她為了避免男友做惡夢，只能哄完男友睡著後才敢卸妝，她並PO出卸妝前後對比影片，嚇壞一票網友「這不是化妝，這是易容！」

一名女網友在「爆廢公社公開版」分享一則15秒影片，並附文寫著「先哄你睡覺，女友不為人知的辛酸秘密」。影片中可見，一名大眼睛、白皙皮膚的正妹，用著大陸口音對著鏡頭小聲的比「噓」，表示男朋友剛剛睡著，「我一般都是他睡著後才敢卸妝，因為我怕他看到我的素顏會做惡夢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片至此，下一秒就變成了正妹的素顏畫面，只見深邃的大眼睛變成無神單眼皮，眉毛也相當稀疏，臉型少了修容的修飾，變得更大更寬，正妹無奈說著，「就是不知道我男友啥時候才能適應我這個素顏呢？」

▲▼大眼正妹不敢在男友面前卸妝，怕他做惡夢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲落差太大網友都驚呆了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友們看完影片都被這差異嚇傻了，還有人直呼根本是川劇變臉，「連我也開始做惡夢了」、「可能要下輩子才能適應了」、「這不是化妝 這是易容」、「活的好辛苦」、「雖然不能造口業，但轉換那一剎那真的嚇到我了」、「看你還敢不敢網戀」、「身為彩妝師的我技術卻沒有她精湛，真是為自己感到可恥」。

不過有眼尖網友認為，影片中前後的2位女子，從口音分辨應該不是同一人。無論是不是同一人，這部影片已經成功掀起網友們的討論。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
空軍上兵殺2子！奶瓶、多多、可愛熊玩具　靈堂祭品讓人鼻酸
快訊／北市2隧道恢復「區間測速」　下周一啟用
快訊／上兵殘殺2幼子　遺體相驗結果出爐
男友睡著才敢卸妝！大眼正妹「素顏秒變大媽」：怕他做惡夢
超實用！iPhone神奇「語音隔離」功能　通話人聲更清晰
女騎士發現待轉區　內側道突右切遭撞飛身亡
快訊／廢早自習延後上課　教長：下學年起實施以高中為主

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每日0至5時暫停收費　228連假國道三大疏運措施一次看

ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了：色違更值錢

農委會宣布「廢除紅盤價名稱」！　設平台和產銷雙方決定春節蛋價

高中同學19人在矽谷！外科醫自曝「薪水被海放」　狂勸別選醫學系

木頭男情人節「煮草莓咖哩飯」　她心臟爆擊！54字卡片閃瞎：必學

彰化八卦山李花大爆發！一片雪海還抹上粉組胭脂　春遊打卡正夯

陳錦芳畫展「首次NFT作品上市」　成立董事會進軍紐約

桃園航警打滿三劑！有症狀確診Ct值超低　393名同仁採檢結果出爐

外公外婆還在辭典裡！教育部：僅調整釋義「教科書也不受影響」

快訊／廢早自習有共識　教長：三月公布「下學年起實施以高中為主」

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

每日0至5時暫停收費　228連假國道三大疏運措施一次看

ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了：色違更值錢

農委會宣布「廢除紅盤價名稱」！　設平台和產銷雙方決定春節蛋價

高中同學19人在矽谷！外科醫自曝「薪水被海放」　狂勸別選醫學系

木頭男情人節「煮草莓咖哩飯」　她心臟爆擊！54字卡片閃瞎：必學

彰化八卦山李花大爆發！一片雪海還抹上粉組胭脂　春遊打卡正夯

陳錦芳畫展「首次NFT作品上市」　成立董事會進軍紐約

桃園航警打滿三劑！有症狀確診Ct值超低　393名同仁採檢結果出爐

外公外婆還在辭典裡！教育部：僅調整釋義「教科書也不受影響」

快訊／廢早自習有共識　教長：三月公布「下學年起實施以高中為主」

「來到這裡更年輕」　林智勝讚龍小將練習精神

寶格麗經典戒閃耀鑽石波紋　個性款更華麗

火腿16野手打贏巨人、王柏融沒上場　新庄剛志輸球預言落空

每日0至5時暫停收費　228連假國道三大疏運措施一次看

台中10年房...5個月「暴漲500萬」！他嘆：附近5字頭後遺症

孫協志情人節在幹嘛？王仁甫「秒點名」夏宇童

馬斯克冤枉！SpaceX火箭被誤指「撞月球」　專家：是中國長征三號殘骸

ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了：色違更值錢

轉傳不實疫調被要求檢討　護理師反告上級求償10萬敗訴

新春期間百萬人潮湧入西螺　福興宮太平媽祖廟點燈突破5萬盞

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

快訊／今增1死！本土增5例、境外增40案

日月潭「水怪」影像瘋傳　專家初判鰻魚一類

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

女大生崩潰清垃圾屋老家　一晚掃出200隻蟑螂

被雷擊中大難不死！國外女甦醒　身上竟多了道「來自上天的圖騰」

波蘭美女回家鄉手做台灣牛肉麵　悲劇發生了：研發新料理

新版LINE Pay「50元怎麼領」　懶人載點曝！

今晨9℃！下波全台濕冷變天時間曝　冷空氣更強更久

第23期疫苗規劃出爐！明起分三階段開放預約

元宵節必吃「5大強運食物」！命理師：吃對旺整年

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

更多熱門

相關新聞

男友「再踢殼把腳打斷」　她改手開飛旋踏板！網戰爆

男友「再踢殼把腳打斷」　她改手開飛旋踏板！網戰爆

一名愛車男發現，女友好幾次開飛旋踏板時，都踢到車殼，於是厲聲警告「再踢到殼，我就把妳腳打斷」，此後女生則改用手開。對此，大票網友全被惹怒，洗版吐槽「不是應該幫女友用好嗎」、「這種男人都有人要」。

交往後發現3慘劇！男友脫鞋「矮她半顆頭」

交往後發現3慘劇！男友脫鞋「矮她半顆頭」

女送貨員遭3犬撕咬！　飼主只想賠1.5萬：不要就去告

女送貨員遭3犬撕咬！　飼主只想賠1.5萬：不要就去告

看婦科找男醫師！男友氣罵「你髒了」提分手

看婦科找男醫師！男友氣罵「你髒了」提分手

男友繳房貸「捨不得吃路邊攤」　女友：過得很窮

男友繳房貸「捨不得吃路邊攤」　女友：過得很窮

關鍵字：

爆廢公社公開版卸妝男友

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

婚變？莉婭突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

莉婭發聲認了「現世報」！

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

福原愛男友現況起底！

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

獨家／玖壹壹健志超man認愛「最美化妝師」：現在很幸福

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

快訊／今增1死！本土增5例、境外增40案

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面