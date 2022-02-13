女送貨員遭3犬咬破屁股！　飼主拿1.5萬元想打發：不要就去告

▲原PO被咬受傷、1月份薪水短少外，犬隻飼主還看不起她工作只想賠小錢了事。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

記者張靖榕／綜合報導

王姓女送貨員12日在臉書社團發文，表示先前送宅配到客人家中，卻在收錢時被客人家中的3隻邊境牧羊犬撲咬，造成屁股、腿部到處是傷，但對方卻硬是不報警，事後關心也很敷衍，嗆她不就是個送貨員，只願意賠1.5萬元，不要的話就去告。她表示已經對飼主提告意外傷害，希望該負責任的人能知道自己錯在哪。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，自己才剛到知名物流公司上班，上月21日最忙碌的時候送宅配到客戶端，對方表示要先領錢，請她先到隔壁鄰居家送貨後再回來收錢，原PO照做後回到對方家門口準備收錢，沒想到女主人打開門後卻衝出3隻邊境牧羊犬，瞬間撲向原PO瘋狂撕咬。

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原PO表示3隻狗都沒有繫狗鍊，連項圈都沒戴，當下她只好趕快把身形大自己2倍的女主人拉到自己前面擋住，一起退向牆角才擋住犬隻。事後她要對方幫忙報警叫救護車，女主人卻不願意配合，只說這樣會害自己的狗被安樂死，於是原PO自己報警，再由女主人陪同下去診所急診。

▲原PO除了臀部受傷，大腿後側和內側也有大面積瘀青和局部傷口。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

原PO說因為傷勢嚴重導致她有一段時間無法工作，女飼主只有在LINE上傳2句話關心一下，公司主管也只叫她好好休息養傷，而且1月份她扣掉工傷7天就上滿整個月了，公司卻只給大概一半的薪水，「公司居然在我因公受傷時扣我薪水？公司表示其餘的部分勞保局會補償。」

由於住在山區，雖然過年期間天氣寒冷，但因為自己臀部和腿部都受傷，避免磨到傷口再發炎所以只能穿短褲，到現在傷口還會流湯，晚上痛到難以入睡，睡著也會被噩夢驚醒，沒想到對方的回應讓她更加傻眼。

原PO表示之後換男飼主和她聯絡，對方對於她說要賠償嗤之以鼻，還說「阿不就是送貨員，一個月妳說多少我就賠妳多少錢嗎」，包含醫療費在內只願意賠償1.5萬元就想要和解，「不要你就去告啊，你也不一定會告贏啦。」不過警方告訴她這是意外傷害，屬於刑事案件，因此她已經提告，要讓對方知道自己到底錯在哪裡。

網友紛紛留言，「太誇張了」、「明知道物流人員來，卻不提早繫繩，一定要提告不要和解」、「該告就告吧，勞工局會協助，飼主另外吿」、「找律師，吉屎他」、「告到底啦」、「吉他！公司也是！飼主跟雇主一樣沒良心」、「告阿，他只怕他的寵物被安樂死，不怕你被咬死？」