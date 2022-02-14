台鐵公司化若賺錢「能領4.4個月獎金」　交長力勸：改變才能變好

▲台鐵三年來發生兩次重大事故，交通部承諾進行公司化改革。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部長王國材在去年太魯閣事故發生後上任，承諾將於三年內完成台鐵公司化，目前時間已過近一年，不過台鐵工會及基層對於公司化條例多有不滿，王國材今日再度與台鐵員工開會面談，強調台鐵公司化後不會裁員，公司賺錢，員工可領到經營績效獎金4.4個月，且唯有改變才能突破、變好。

交通部表示，台鐵局營運定位兼具政府機關及事業機構二種身分，經營受行政法規限制缺乏彈性，營運自主空間有限等等，這些都必須透過公司化過程來共同檢討突破。

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▲為促成台鐵公司化，王國材至各地與台鐵同仁溝通。（圖／交通部）

王國材今日至嘉義地區與員工面對面座談，台鐵員工共通的問題點是員工普遍擔心公司化後會失業、或待遇變差，以及福利待遇穩定性等問題，也有員工希望先處理台鐵負債的問題，才能提高競爭力、減低同仁疑慮。

王國材今日再度表示，交通部不是為了讓台鐵公司化而公司化，台鐵公司成立後不裁員，同仁可選擇原公務人員資格、或成為公司從業人員；公司賺錢，員工可領到經營績效獎金4.4個月，薪資、升遷都比公務員更優、更有彈性。

王國材表示，他深知台鐵的現況及困境，現在有一個改變的機會，唯有改變才能突破，也唯有突破才能更好，強調這是個轉折的契機，交通部願意竭盡全力，與台鐵員工站在同一陣線，一起思考擘劃台鐵的未來。另外他明日也會到高雄辦理員工座談，周五安排到東部、下周二到屏東，持續與基層溝通。