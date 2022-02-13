大吵後妻子離家...空軍上兵殺2稚子輕生　檢15日相驗查死因

▲狠父殺幼子後輕生，檢察官訂15日相驗查死因，家屬也前往殯儀館認屍。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中潭子驚傳人倫悲劇，空軍第三聯隊蕭姓上兵不滿劉姓妻子與網友曖昧，還半夜出門，涉嫌動手殺死1歲與2歲孩子後輕生。劉女今天下午前往殯儀館認屍，神清哀戚，不願多說。檢察官也召開臨時偵查庭初步釐清事發原因，並預計15日進行相驗，查明蕭男2名幼子死因。

根據蕭男昔日同袍透露，蕭男18歲就報考志願役士兵，並從陸軍轉空軍，年紀輕輕就生了兩個小孩，「蕭男與妻子兩人先有後婚，也沒有公開宴客，許多同梯都是看臉書才知道蕭男結婚還生了2個小孩！」

▲台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）



蕭男昔日同袍指出，蕭男放假就跑出去騎車「趴趴造」，他曾問過蕭男都不用帶小孩嗎？蕭男都沒正面回應，僅說孩子都有人照顧；另外，月薪4萬多元的蕭男也曾向他抱怨過經濟壓力大。

據悉，蕭男與妻子兩人在交友軟體認識，感情不睦常有爭吵，去年12月2人就吵著離婚，蕭男曾揚言輕生、離家出走，後來被軍方找到；昨日2人還跟著劉女妹妹、妹妹男友一起出遊，車上兩人發生口角爭執，返家後劉女心情不佳外出走走，未料竟發生憾事。

據了解，案發時，轄區派出所員警正在巡邏，發現有人墜樓趕緊通報，並敲門通知家人，蕭男岳母要上樓查看兩個幼孫時，發現孩子無生命跡象，嚇得跑下樓通知員警。員警到房間時發現1歲男嬰已被悶死、2歲男童遭水果刀割頸，床上沾滿血跡。蕭男則被緊急送往醫院急救，到院時昏迷指數僅3，經過搶救後仍未脫離險境，還在加護病房觀察中。

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