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「幹這輩子最瘋狂的事」涉殺2子軍人曾鬧失蹤　昨天還與妻出遊

▲▼台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市潭子驚傳發生家庭悲劇，蕭姓軍人不滿劉姓妻子與網友曖昧，還半夜出門，涉嫌動手殺死2名兒子後輕生。根據調查，蕭男與妻子感情不睦常有爭吵，去年12月2人就吵著離婚，蕭男曾揚言輕生、離家出走；昨日2人還跟著劉女妹妹、妹妹男友一起出遊，車上兩人發生口角爭執，返家後劉女心情不佳外出走走，未料竟發生憾事。

據了解，案發時，轄區派出所員警正在巡邏，發現有人墜樓趕緊通報，並敲門通知家人，蕭男岳母要上樓查看兩個幼孫時，發現孩子無生命跡象，嚇得跑下樓通知員警。員警到房間時發現1歲男嬰已被悶死、2歲男童遭水果刀割頸，床上沾滿血跡。

去年蕭男鬧離家出走，劉女曾在今年1月2日曾到派出所報案協尋，蕭男在1月5日曾在臉書發懺悔文，當中提到「今年剛開始我就幹了這輩子最瘋狂的傻事，讓很多人擔心我的安危」，也提到感謝妻子付出，承諾會做好老公、好爸爸。

蕭男事發前在臉書崩潰寫下530字長文，並貼出妻子與網友曖昧對話，以及妻子半夜搭上他人車離去影片，文中提到「抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了，謝謝妳出現在我生活裡面我真的好愛妳們」。蕭男事發後被緊急送往醫院急救，到院時昏迷指數僅3，經過搶救後目前仍未脫離險境，還在加護病房觀察中。

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