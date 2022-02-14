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殺2子上兵起底！自稱「詠春傳人」先有後婚　曾怨4萬薪養家壓力大

▲上兵狠殺子，昔日同袍曝「先有後婚連生2胎，曾怨月薪4萬多壓力大」。（圖／記者白珈陽攝）

▲上兵狠殺子，昔日同袍曝「先有後婚連生2胎，曾怨月薪4萬多壓力大」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市潭子區13日驚傳人倫悲劇！25歲蕭姓空軍上兵殺害兩名1、2歲稚子後墜樓重度昏迷。蕭男昔日軍中同袍爆料，蕭男由陸軍轉空軍，當兵自稱是「詠春傳人」，婚後曾抱怨本俸加上其他加給全部才4萬多元，卻要一口氣負擔2個小孩生活費，壓力很大。

根據國防部國軍人才招募中心網頁公告，上等兵待遇新台幣 3萬7655元，以上待遇包含本俸、專業加給、志願役加給，每月實際支領金額尚須扣除保險、退撫、主副食及健保等費用。

▲▼台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中潭子軍人殺子案，蕭妻昨在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

蕭男同袍表示，當初蕭男疑似為了離家近，所以由陸軍轉空軍。同袍回憶，蕭男18歲報考志願役士兵成職業軍人，但個性古怪，常自稱詠春傳人，個性悶悶的。由於自己也有小孩，所以常和蕭男聯絡聊爸爸經，但發現蕭男放假也沒有顧小孩、常出門騎車趴趴走，他還提醒蕭男要多陪伴小孩。

▲▼ 台中職軍殺害2幼子後輕生 。（圖／翻攝臉書）

▲空軍第三聯隊蕭姓上兵與妻子感情不睦，疑狠殺2子後輕生。（圖／翻攝臉書）

劉女的街訪鄰居透露，劉家在潭子居住許久，許多親友都住附近，劉女父親從事營造業，收入還算穩定，至於蕭男從小生長在單親家庭，在2019年與劉女結婚，但僅登記、未宴客。

蕭男今年1月曾留遺書離家出走被軍方找回，13日疑不滿妻子與網友曖昧、半夜出門，將妻子外出影片、與網友對話紀錄全部貼網，殘殺2子後墜樓。2子被發現時已無生命跡象，出現屍斑，蕭男頭部重創送醫緊急進行開顱手術，昏迷指數僅3，家屬已經簽下放棄急救同意書，目前人仍在加護病房中。

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