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涉殺2稚子！空軍上兵輕生昏迷指數3　妻一度拒簽放棄急救同意書

▲▼ 台中軍人殺害2幼子後輕生 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中潭子驚傳空軍上兵與妻子感情不睦，竟動手殺害2幼子後輕生。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中潭子驚傳人倫悲劇，空軍第三聯隊蕭姓上兵不滿劉姓妻子與網友曖昧，還半夜出門，涉嫌動手殺害1歲與2歲孩子後輕生。蕭男事後被送往中國醫藥大學附設醫院急救，到院前昏迷指數只有3，急救後蕭男仍情況不樂觀，但妻子不滿丈夫帶孩子走上絕路，一度拒絕簽署放棄急救同意書，經過旁人勸說後才簽署，目前蕭男仍在加護病房中、未拔管。

蕭男臉書上除了與寶貝兒子合照之外，還貼了一系列孩子成長日記的貼文，也有不少自己騎機車的帥氣照片。據悉，蕭男與妻子是在交友軟體相識，兩人先有後婚，兩人常有爭執。

▲▼台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

▲劉女不滿空軍夫帶2稚子走絕路，一度拒簽放棄急救同意書。（圖／記者白珈陽攝）

今年1月蕭男曾留遺書離家揚言輕生，劉女緊急報警，最後蕭男被軍方找回，1月5日蕭男在臉書上寫下懺悔文，坦言「今年剛開始我就幹了這輩子最瘋狂的傻事，讓很多人擔心我的安危」，文末還寫到感謝妻子的付出。

但歷經一連串風波，2人情況仍未改善。劉女不滿蕭男常將孩子丟給她照顧，平時也對孩子沒有耐心，2月12日兩人與親友出遊，曾在路上起口角後，晚上劉女外出散心，未料竟從此與兩個愛子天人永隔。

整起事件發生在13日2時30分左右，蕭男墜樓倒臥屋前馬路，巡邏員警到場立即通知119救護並連絡屋中家屬，家屬直到警察上門才知道出事。救護中蕭男岳母要上3樓照顧2名孫子，卻驚覺2人已遭殺害嚇得衝下樓通知警方。

警方趕到現場發現，1歲大男嬰疑遭悶死、2歲男童疑遭水果刀割頸躺在床上，床上滿是鮮血，2童身上已出現屍斑，明顯死亡未送醫，蕭男則被緊急送醫急救。劉女今天下午前往殯儀館認屍，神清哀戚，不願多說。檢察官也召開臨時偵查庭初步釐清事發原因，並預計15日進行相驗，查明蕭男2名幼子死因。


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