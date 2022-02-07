地牛翻身恐釀火災！家電達人提「3招防備」減輕災害損失

記者胡至欣／整理報導

身處地震帶的台灣，時不時得面臨地牛翻身的威脅，近期更有學者提出海溝型地震已達百年周期，「恐有規模8.0以上強震」，呼籲民眾要做好防災準備。對此，家電達人486先生表示，地震較嚴重時易同時引發火災，平時應多注意家中電器安全，還要做好3招防備措施，以減輕災害損失。

▲插電式地震警報器手持狀態下能做為手電筒使用。（圖／486先生提供；以下同）

一、安裝地震警報器

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「地震經常發生在半夜，一旦睡太熟沒被搖醒，可能在一開始就失去黃金逃生時間。」486先生建議家中可安裝地震警報器，並選購可發出聲光求救信號的款式，能讓搜救人員更快找到目標。一般市售地震警報器大多要裝乾電池，須定時更換，以免緊急時刻沒電，或選擇插電式，若斷電則自動開啟緊急照明燈，手持狀態下還能做為手電筒使用。

▲火災警報器須定期檢查電力並擦拭保養，避免影響效能。

二、安裝火災警報器

嚴重地震時容易引發火災，家中不僅需常備滅火器，也要安裝火災警報器。火災警報器一般分為偵煙型和偵熱型，客廳、臥室、走廊建議裝偵煙型，廚房、神明廳則安裝偵熱型，選購時記得須認明內政部消防署認證合格標示。不同品牌的警報器電池壽命不同，一般為1至10年，須定期檢查電力並擦拭保養，避免影響效能，或選購「內建定期自動檢測故障及電力檢測設計」的款式。

▲輕便型行動充電站可做為緊急照明燈、求救信號燈。

三、注意家中用電安全

486先生更提醒，平時就要注意家中用電安全，「長時間不使用電器時建議將插頭拔起，電線避免凹折外，插座也盡量避免一座多插、延長線再外接延長線或是將延長線插滿，容易引起火災」。另外，輕便型行動充電站一顆搭載多樣輸出入接孔可適用各式電子產品使用，並可做為緊急照明燈、求救信號燈，不僅露營適用，亦可作為防災避難用品放置家中。