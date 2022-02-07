　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地牛翻身恐釀火災！家電達人提「3招防備」減輕災害損失

記者胡至欣／整理報導

身處地震帶的台灣，時不時得面臨地牛翻身的威脅，近期更有學者提出海溝型地震已達百年周期，「恐有規模8.0以上強震」，呼籲民眾要做好防災準備。對此，家電達人486先生表示，地震較嚴重時易同時引發火災，平時應多注意家中電器安全，還要做好3招防備措施，以減輕災害損失。

▲地牛翻身恐釀火災！家電達人提3招防備減輕災害損失。（圖／486先生提供）

▲插電式地震警報器手持狀態下能做為手電筒使用。（圖／486先生提供；以下同）

一、安裝地震警報器

[廣告]請繼續往下閱讀...

「地震經常發生在半夜，一旦睡太熟沒被搖醒，可能在一開始就失去黃金逃生時間。」486先生建議家中可安裝地震警報器，並選購可發出聲光求救信號的款式，能讓搜救人員更快找到目標。一般市售地震警報器大多要裝乾電池，須定時更換，以免緊急時刻沒電，或選擇插電式，若斷電則自動開啟緊急照明燈，手持狀態下還能做為手電筒使用。

▲地牛翻身恐釀火災！家電達人提3招防備減輕災害損失。（圖／486先生提供）

▲火災警報器須定期檢查電力並擦拭保養，避免影響效能。

二、安裝火災警報器

嚴重地震時容易引發火災，家中不僅需常備滅火器，也要安裝火災警報器。火災警報器一般分為偵煙型和偵熱型，客廳、臥室、走廊建議裝偵煙型，廚房、神明廳則安裝偵熱型，選購時記得須認明內政部消防署認證合格標示。不同品牌的警報器電池壽命不同，一般為1至10年，須定期檢查電力並擦拭保養，避免影響效能，或選購「內建定期自動檢測故障及電力檢測設計」的款式。

▲地牛翻身恐釀火災！家電達人提3招防備減輕災害損失。（圖／486先生提供）

▲輕便型行動充電站可做為緊急照明燈、求救信號燈。

三、注意家中用電安全

486先生更提醒，平時就要注意家中用電安全，「長時間不使用電器時建議將插頭拔起，電線避免凹折外，插座也盡量避免一座多插、延長線再外接延長線或是將延長線插滿，容易引起火災」。另外，輕便型行動充電站一顆搭載多樣輸出入接孔可適用各式電子產品使用，並可做為緊急照明燈、求救信號燈，不僅露營適用，亦可作為防災避難用品放置家中。

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
陳妍希做瑜珈「上衣滑落」　洩38歲真實身材網看傻
五月天冠佑曝光漂亮女兒！　13歲「已有171高挑身材」
日本核食終解禁！　禁輸台10年紛擾一次看
開工紅包領完先別丟！命理師揭「開運妙招」催財一整年
林萱瑜合體超正親妹「根本雙胞胎」　媽掌鏡網看呆
快訊／威力彩9.1億開獎了！快來終結連30槓　開工就翻身億萬
快訊／開放福島食品　總統府晚間最新回應！
納豆腦出血開刀！　醫勸「4習慣」注意了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天冷離不開電暖器？家電達人籲做「檢測3步驟」以免釀災

日本核食終解禁！2018年公投再卡2年　禁輸台10年紛擾一次看

開工紅包領完先別丟！命理師揭「開運妙招」催財一整年

地牛翻身恐釀火災！家電達人提「3招防備」減輕災害損失

明宣布開放日本福島食品　食藥署最新評估報告稱：罹癌風險可忽略

忍不住和妹妹抱睡！男大生「坦承起反應」好掙扎：我們都喜歡這樣

宜蘭5.5地震原因曝！氣象局預估「3天內有餘震」　揭警報未響理由

拜拜、打掃、擺植栽！元宵節開運5招　財緣姻緣補好補滿

快訊／宜蘭18：58規模5.5有感地震！「全台有感」雙北狂晃

快訊／東部外海18:58規模5.5地震「北台狂搖8秒」　宜花震度4級

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

12歲老貓1次就會「蓋硬幣」特技　伸出奶油小手壓住❤爸超驚訝！

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

日本核食終解禁！2018年公投再卡2年　禁輸台10年紛擾一次看

開工紅包領完先別丟！命理師揭「開運妙招」催財一整年

地牛翻身恐釀火災！家電達人提「3招防備」減輕災害損失

明宣布開放日本福島食品　食藥署最新評估報告稱：罹癌風險可忽略

忍不住和妹妹抱睡！男大生「坦承起反應」好掙扎：我們都喜歡這樣

宜蘭5.5地震原因曝！氣象局預估「3天內有餘震」　揭警報未響理由

拜拜、打掃、擺植栽！元宵節開運5招　財緣姻緣補好補滿

快訊／宜蘭18：58規模5.5有感地震！「全台有感」雙北狂晃

快訊／東部外海18:58規模5.5地震「北台狂搖8秒」　宜花震度4級

玩夾娃娃機！他猛投「紅包許願台」600元必中　一拆開氣炸了

台北下完雨馬上地震！PTT刷整排「跟炎亞綸道歉」：對不起，我錯了

黃郁婷討厭1500公尺「自評表現還可以」　目標放在1000公尺

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」　爸緊張：學長退散

日本核食終解禁！2018年公投再卡2年　禁輸台10年紛擾一次看

民眾黨不反對日本福食解禁　提「3大訴求」盼政府能做好

39歲單親爸春節病逝「留下3國小兒」　慈善團體急募善款、捐棺木

防疫安心旅遊受肯定　台南春節9日喜迎逾750萬遊客行春

新春開工日！侯友宜視察圖書館防疫措施　體驗自助式借還書機

省錢買衛生紙！網購抗漲促銷優惠整理　醞釀漲價的五月花也有特價

林欣蓉冬奧初體驗！雪橇首趟暫列32名　第2趟續衝排名

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」！總部回應了

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

醫示警有這症狀要小心：用餐大笑的日子不遠了

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

第22期追加劑規劃出爐！2/9~2/11開放預約

快訊／增2例本土　另增47例境外移入

學者：「新城斷層」若全動恐有規模6.7地震

特斯拉女嗆「我車貴你小心」　外送員一句反擊

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

即／東部外海18:58規模5.5地震　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

宜蘭5.5地震原因曝　氣象局估3天內有餘震

宜蘭5.5地震原因曝　氣象局估3天內有餘震

宜蘭海域今晚發生規模5.5地震；氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，目前推測原因是隱沒作用導致地層拉扯、破裂，不排除3天內可能會有規模4左右的餘震。

宜蘭規模5.5地震　原能會：各核電廠均正常運作

宜蘭規模5.5地震　原能會：各核電廠均正常運作

快訊／宜蘭規模5.5地震！北市最大震度三級　北捷慢速巡軌

快訊／宜蘭規模5.5地震！北市最大震度三級　北捷慢速巡軌

宜蘭18：58規模5.5有感地震　全台有感

宜蘭18：58規模5.5有感地震　全台有感

即／東部外海18:58規模5.5地震　最大震度4級

即／東部外海18:58規模5.5地震　最大震度4級

關鍵字：

家電達人486先生地震火災防災安全家電電器警報器警急照明手電筒

讀者迴響

熱門新聞

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

快訊／《全明星》粿粿要結婚了！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

快訊／洛威拿慢慢去當小天使！

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

濱海公路重大車禍！轎車幾乎解體

更多

最夯影音

更多
回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面