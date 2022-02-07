36年暗黑烤箱「驚人內部曝光」…再黑都能烤香腸　網笑：像歷經戰亂

▲媽媽的寶貝烤箱。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

過年回娘家除了會看到爆炸冰箱，沒想到連烤箱也很驚人！一名女子春節返鄉發現家裡有台「36年骨董級烤箱」，外型看起來就像從戰地搬過來，內部也是完全焦黑，充滿歷史歲月痕跡，最讓她不解的是媽媽十分珍惜這台烤箱，「我堅持要丟掉，媽媽超生氣，要跟我輸贏，烤箱好像她金孫一樣！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，過年回家看到這台烤箱，外型像被燒過一樣斑剝，原本的顏色已經完全看不出來，還以為壞掉準備拿去丟，「媽媽居然爆氣，說她那烤箱很好用不准給她丟掉，而且她有用乾淨，我黑人問號…」媽媽聽到要丟掉就很激動，甚至為了這台烤箱不惜跟女兒輸贏。

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▲內部也是焦黑一片，但還能用。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



照片曝光2天就超過1萬人朝聖按讚，烤箱的老舊程度實在太驚人！原PO後續更新貼文指出，這台烤箱是媽媽結婚前老闆送的，已經用了36年，「我在幫她洗的時候，她還怕我洗壞，洗壞要跟我輸贏」，重點是這台烤箱竟然還能使用，「她拜拜時烤香腸很好用」。原PO以前也曾幫媽媽汰舊過電器，但即使買了新的媽媽還是習慣用舊的，對這台烤箱更是惜命命。

網友紛紛驚呼，「36年電線應該都硬化了，小心電線走火」、「這台年紀跟我一樣耶」、「感覺是被火燒過的烤箱」、「很像鐵達尼號裡面挖出來的東西」、「這個是從太平洋打撈的吧」、「這大概跟小被被一樣吧」、「這是一個有故事的烤箱，感覺有經過戰亂之類的。」

▼網友都看傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

