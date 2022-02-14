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受災戶一覺醒來收到86兆「天價支票」　他爽翻：快超越馬斯克了

▲▼英國民眾收到電力公司支付的2.3兆英鎊「天價」補償金。（圖／翻攝自推特@gh230277）

▲英國民眾收到電力公司支付的2.3兆英鎊「天價」補償金。（圖／翻攝自推特@gh230277）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國電力公司「Northern Powergrid」11日向去年底一場風暴的停電受災戶，寄出溢收電費的補償支票，沒想到，幾名網友一覺醒來竟然收到「天價補償金」，有人拿到的支票金額高達2.3兆英鎊（約新台幣86.8兆元）。其中一名拿到支票的網友發文笑稱，「我覺得我現在比馬斯克還有錢。」

根據英國《天空新聞》報導，網友休斯（Gareth Hughes）在推特上貼出自己收到的支票，上頭金額高達2.3兆英鎊。他發文中標記了Northern Powergrid公司帳號並提到，「感謝電力公司針對因風暴停電多日給出的電費補償，但在我把支票存入銀行之前，我想問說，你們確定能100％負擔得起嗎？」

推文在4小時內獲得2.7萬人按讚，許多網友還留言開玩笑稱，「難怪我們的電費帳單這麼貴」、「我想你現在擁有這家電力公司了」、「把錢存進銀行，然後跟我們大家平分」。電力公司人員則留言感謝休斯「讓他們意識到這個疏失」。休斯乾脆好人做到底，提醒對方在他住家附近至少有4戶都收到了類似的「天價」支票。

另外，也有一名叫做巴內斯（Dominic Barnes）的網友收到支票，其支付金額是1.5兆英鎊（約新台幣56.6兆元），讓他開心表示，「我覺得我現在比馬斯克還有錢了，有誰知道想發射火箭要向誰申請嗎？」韓德森（Danielle Henderson）的支票也同樣是1.5兆英鎊，她受訪時笑說，「我們打開這封信時，笑得很真誠。」

電力公司一名女發言人證實，此番疏失是公司不小心將支付金額誤植為「電表號碼」所造成的，經追查後立即停止了74張錯誤支票，因此，拿到銀行也已經無法兌現，「我們感謝那些誠實與連繫我方的客戶，本周末公司持續連繫74名受影響者，針對此一錯誤向他們道歉，並保證將在周一支付正確金額。」

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