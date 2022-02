受災戶一覺醒來收到86兆「天價支票」　他爽翻：快超越馬斯克了

▲英國民眾收到電力公司支付的2.3兆英鎊「天價」補償金。(圖/翻攝自推特@gh230277)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國電力公司「Northern Powergrid」11日向去年底一場風暴的停電受災戶,寄出溢收電費的補償支票,沒想到,幾名網友一覺醒來竟然收到「天價補償金」,有人拿到的支票金額高達2.3兆英鎊(約新台幣86.8兆元)。其中一名拿到支票的網友發文笑稱,「我覺得我現在比馬斯克還有錢。」

根據英國《天空新聞》報導,網友休斯(Gareth Hughes)在推特上貼出自己收到的支票,上頭金額高達2.3兆英鎊。他發文中標記了Northern Powergrid公司帳號並提到,「感謝電力公司針對因風暴停電多日給出的電費補償,但在我把支票存入銀行之前,我想問說,你們確定能100%負擔得起嗎?」

Thank you for our compensation payment @Northpowergrid for the several days we were without power following #stormarwen Before I bank the cheque however, are you 100% certain you can afford this? #trillionpounds pic.twitter.com/z5MNc2Nxl1

推文在4小時內獲得2.7萬人按讚,許多網友還留言開玩笑稱,「難怪我們的電費帳單這麼貴」、「我想你現在擁有這家電力公司了」、「把錢存進銀行,然後跟我們大家平分」。電力公司人員則留言感謝休斯「讓他們意識到這個疏失」。休斯乾脆好人做到底,提醒對方在他住家附近至少有4戶都收到了類似的「天價」支票。

另外,也有一名叫做巴內斯(Dominic Barnes)的網友收到支票,其支付金額是1.5兆英鎊(約新台幣56.6兆元),讓他開心表示,「我覺得我現在比馬斯克還有錢了,有誰知道想發射火箭要向誰申請嗎?」韓德森(Danielle Henderson)的支票也同樣是1.5兆英鎊,她受訪時笑說,「我們打開這封信時,笑得很真誠。」

Northern Powergrid have made up for “short changing” me on their initial compensation cheque, no wonder that electricity bills are going up!

I think I’m worth more than Elon Musk now, does anyone know who I get permission from to launch rockets in Allendale#StormArwen #bbc pic.twitter.com/b7yRWb9Z55