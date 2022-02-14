谷愛凌陷國籍爭議！　胡錫進籲「宣傳要適度」：避免涉愛國主義

▲谷愛凌拿下金牌。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

日前代表中國隊奪下金牌的谷愛凌身價不斷飆漲，然而她因出生美國等因素深陷「國籍糾紛」。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進13日在微博發文，稱對谷愛凌的宣傳要適度，不要往「愛國主義」方向靠。

谷愛凌因並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，被外界質疑既不符中國法律，也有違奧運規定。如今，隨著她一舉奪金熱度不斷飆升，相關宣傳可以說是「鋪天蓋地」。

對此，胡錫進發文提醒道，輿論對她的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠，像「為國爭光」這樣的說法宜少用，代之以「為中國隊爭光」更加妥當。

他闡述原因稱，原因是谷愛凌剛滿18歲，至少今後幾年，她的生活基地很大機率在美國，她未來怎麼確定自己的國籍歸屬，在自己的人設中如何展現國家認同，都有不確定性，「中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動。」

胡錫進指出，谷愛凌如果能再得新的金牌並且運作得當，她在中國市場的商業價值可能超過以往任何運動員，「這無可厚非」，她給中國民眾帶來了快樂，她就無愧於商業回報。不過他強調，要盡量減少政治因素的加入，谷愛凌做那樣的載體是有風險的。

他說，「谷愛凌稱自己『在美國是美國人，在中國是中國人』，我覺得這是她的真實自我定位，而且她很希望能夠這樣走通。」

胡錫進強調，但現實未必能如她所願，中美關係惡化致使這樣的通道幾乎被封死了，法律問題也難逾越，「未來谷愛凌很可能面臨艱難選擇」。

胡錫進最後表示，在谷愛凌的問題上，「中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的迴旋空間一定要大於任何人的選擇空間。」

▲谷愛凌被粉絲親昵地稱為「白雪公主」 。（圖／達志影像／美聯社）

據早前報導，北京冬奧登場前，2019年起從美國隊改穿中國隊服上陣、擁有一半華人血統的谷愛凌，即受到大陸大小官媒熱捧，加上她積極使用微博等平台與網友互動，使她在大陸的關注度迅速上升。

《第一財經》指出，目前谷愛凌至少有23個贊助商，包括京東、中國移動、雅詩蘭黛、元氣森林、科勒、維多利亞的秘密以及路易威登、Tiffany、IWC萬國表等奢侈品牌，這份代言名單還在不斷擴充。

據媒體測算，2021年前，谷愛凌的代言費在100萬美元上下，如今這一數字飆升到稅後250萬美元左右，手握20多個代言讓其輕松收入過億。