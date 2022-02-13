南韓選手輸給大陸！領獎「一動作」遭轟輸不起　陸網罵翻了

▲速度滑冰男子500公尺比賽，大陸選手高亭宇獲得冠軍，接著是南韓選手車旼奎及日本選手森重航。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

在昨（13）日舉行的冬奧會「速度滑冰」男子500公尺比賽上，大陸選手高亭宇以34秒32的成績，打破奧運紀錄奪得金牌，南韓選手車旼奎則以34.39秒的成績拿下銀牌。不過，在領獎時車旼奎的一個動作引發大陸網友不滿，怒批「輸不起」。

▲車旼奎擦拭頒獎台的舉動被大陸網友罵爆。（圖／美聯社）

在昨日的賽事上，南韓選手車旼奎以0.07秒的差距輸給高亭宇，錯失冠軍。在頒獎典禮上，他站上頒獎台前先用手擦拭了檯面，隨後才站上去。

因上屆平昌冬奧上，加拿大女選手在短道速滑3000公尺決賽被吹犯規，男子隊在拿到銅牌後，上台前擦拭頒獎台以示抗議作，車旼奎的舉動被指是在「表達不滿」。

畫面傳出後，不少大陸網友怒批車旼奎是「輸不起」，「做這個動作的時候，你忘了自己參加的是速度滑冰嗎，這是一個靠絕對實力才能獲勝的項目，高亭宇就是領先了你0.07秒，有啥不服的」、「各滑各的，都沒碰到，他還挺冤枉似的」、「沒有奧運精神」。

實際上，因南韓隊短道速滑項目被判失格、冬奧開幕式出現朝鮮族服裝等原因，雙邊火藥味不斷升級。除了網友互掀罵戰外，近日更有一名中國留學生走在街上，無故遭2名韓國人痛毆。

不過南韓警方表示，該起事件的起因是雙方在行走時發生碰撞引發的爭執，與北京冬奧無關。中國大陸外交部發言人趙立堅則表示，中方對事件高度關注，將全力維護在海外的中國公民的合法權益和人身安全。