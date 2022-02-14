國高中「廢除早自習」改9:30上課？網揭1關鍵戰翻：多半小時打電動

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都認為學生必須擁有足夠的睡眠，才能專注上課，值得一提的是，台北市成功高中校務會議已通過全面取消強制早自習、廢除朝會升旗，消息曝光後，吸引兩派網友熱烈討論，「超爽的！完全合理」、「只又造成小孩子更晚睡，不會讓他有多睡幾小時的問題」。

本站昨（13）日報導《國高中能延到9：30上課？ 教育部曝最新進度：已綜整各方意見》，先前曾有民眾認為，「學生睡眠不足，上課時常會有打嗑睡的情況」，因此於「公共政策網路參與平台」發起「國高中上課時間改為9:30到5:00（17:00）」的連署。

不過「台灣青年民主協會」就在臉書上怒批，都已經開學了，結果教育部都沒有對連署提案具體回覆。教育部則說明，接獲連署成案後，已分別召開2次線上公聽會、5次專家諮詢會議，綜合各方意見，現正就連署提案內容與相關規定修訂進行評估。

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▲支持取消早自習嗎？兩派網友吵翻了。（示意圖／記者林世文攝）

與此同時，成功高中校務會議已通過全面取消強制早自習、廢除朝會升旗，讓學生能每天8點10分再到校，等於能多睡半小時，不過原本7點半至8點的原早自習時間仍開放學生提早到校學習。對此，教育部強調各校訂定學生在校作息時，須遵循民主參與程序，與學生、教師及家長充分溝通，經校務會議通過後實施，針對成功高中的安排，予以尊重。

消息曝光後，一派網友表示贊同，「升旗聽長官廢言，真的很浪費生命」、「超爽的，學生罰站聽那些大人在講台趴啦趴啦，根本沒有學生在認真聽」、「支持啊！不然每天早早起都整天補眠」、「非常好！希望國中也能跟進」、「拜託全國學校跟進」、「以前一大早起來去學校就為了升旗，真浪費時間」、「身為校友，覺得學校做得好」。

▲有網友認為，晚到學校不等於睡眠充足。（示意圖／記者林世文攝）

不過，也有不少網友持反對意見，直呼「乾脆不要上學在家睡到爽不是更好嗎」、「結果早到的還是早到，會遲到的還是遲到」、「其實幾點上課根本就不影響學生的學習，想學的自然會學，不想學的還是一樣」、「現在的學生是不是太爽了」、「治標不治本，整個教育制度才是問題」、「乾脆不用去上學了，在家睡到自然醒」。

其中更有網友質疑，取消早自習也未必能增加學生的睡眠時間或學習成效，「應該關心孩子們的學習是否有成效吧！早到與否是取決他們晚上何時睡」、「是晚睡半小時才對」、「多半小時可以打電動追劇，誰保證一定是多睡」、「結果更晚才睡」、「相信我，一樣會睡眠不足」、「結果學生晚睡兩小時」、「早點睡才是最好的方法」、「可以晚到半小時我一樣晚睡半小時」。