每天多睡半小時！　成功高中取消強制早自習、廢朝會升旗

▲成功高中廢朝會、取消強制早自習。（圖／翻攝臺灣青年民主協會TYAD）



記者許展溢／台北報導

台北市成功高中校務會議通過全面取消強制早自習、廢除朝會升旗，臺灣青年民主協會在臉書提到，學生每天8:10分到校，可以多睡半小時。對此修法多數學生表示肯定，校方認為朝會功能是「傳達訊息」，建議調整為班週會時段進行。

臺灣青年民主協會指出，成功高中本學期校務會議中，師生高票通過「取消強制早自習，每天8:10前到校即可」以及「廢除朝會」，且從開學首日便開始實施。過去成功高中學生於週一、二、三需要7:45以前到校，否則會被記遲到，且學校不定時會舉辦朝會。

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協會表示，本次修法後，不但「刪除早自習得舉行朝會升旗活動的規定」，也明訂「上學時間：每日上午8:10分以前到校進班」。學生多表肯定，目前就讀高二的張同學認為，很開心學校能修法，每天可以多睡半小時，不用早自習就開始考試，期待教育部能趕快回應學生延後上學的訴求，讓全台高中都能每天8點到校。

協會說明，成功高中開啟延後上學的討論，可以回溯到去年7月，當時就讀高二的班級代表吳宸宏，看到有關「早自習遲到記警告違法」的相關討論，發現學校規定也有類似問題，決定向申訴評議委員會提出申訴，學校立即先宣布暫緩早自習遲到記愛校，及勸導無效記警告的規定，並在去年7月校務會議上以 112:3 正式通過廢除遲到記警告、開愛校的規定。

協會指出，上學期起，校方其實已不太登記早自習遲到，本次校務會議更是由學務處主動提案修正「學生在校作息時間實施要點」，讓學生每天都可以8:10到校，本次修法條文也提到，若學生想提早到校自習也可以，每天7:30-8:00同學可以安靜在教室自主學習。

成功高中三年級的台北市兒少代表蔡承諺說，此次提案通過不僅是符合新課綱學生自主學習的精神，使學生自己分配時間的使用，更是促進師生間的信任。

校方認為，對學校而言，朝會其中一項重要的功能就是「傳達訊息」，或對學生的生活常規進行提醒，然此宣導方式，學生多半認為效益不大，提案中將早自習舉行朝會升旗條文刪除，改成「朝會或講座活動，建議調整於班週會或其他時段進行，讓學生更能參與。」