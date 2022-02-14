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避開2情況！iPhone電池延長壽命　Apple官方建議出爐

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲注意手機電池溫度，做出相應保護措施，就有助於延長電池壽命。（圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合報導

智慧型手機的使用習慣和環境會對電池健康度造成影響，或導致續航力變短，但Apple還是有幾點建議能讓用戶延長電池壽命，關鍵就是避免高溫，還有避免完全充電和完全放電。

極端溫度

iPhone電池續航力儘管歷代有所提升，仍會被用戶在社群網路上各種揶揄抱怨，因此Apple在官網提出相關建議，像是「避免高溫、極端溫度」。Apple指出裝置在工作時的理想溫度範圍介於16°C至22°C之間，更要避免讓裝置暴露在環境溫度高於35°C的場所，否則可能造成電池容量永久損壞，壽命變短外，掉電速度也會加快，當電池超出建議的溫度範圍時，軟體會在電量達到80％後限制充電。

Apple指出即使在高溫環境下存放電池，也可能造成不可挽回的損壞，而在高度寒冷的環境下使用裝置，可能會出現電池使用時間降低，但只是暫時情況，只要電池溫度回到合適溫度範圍就會恢復正常。

散熱差的保護殼

保護殼也可能影響電池容量，Apple表示某些款式類型的保護殼若在裝置充電時未拔下，可能造成過熱進而影響電池容量，若有這個問題，充電時應先取下保護殼。對於Apple Watch Edition系列，應確保磁力充電表盒是打開的狀態。

存放裝置的注意事項

IT之家指出若長期不使用裝置，影響電池還有2個關鍵，即環境溫度和電池在斷電存放前充電的百分比。

對此，Apple相關建議還包括，不要完全充電或完全放電，存放設備前充電量應至少在50％，若在電池完全耗盡的情況下存放，電池可能會進入深度放電狀態，造成無法再次充電的結果，反之如果裝置在完全充電情況下存放，也會失去部分電池容量，縮短電池使用時間。

另外還包括關閉裝置電源保護電池；放置在陰涼但不潮溼的環境中，溫度應低於32°C；若裝置存放時間超過6個月，應該每隔6個月將裝置充電到50％電量。

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